Asllani, en el punto de mira de Hansi Flick

El mercado futbolístico no entiende de treguas entre ventana y ventana de fichajes. Con los campeonatos ya en plena efervescencia, la rumorología vuelve a desatarse alrededor de esos jugadores que arrancaron como 'tapados' y que con apenas una docena de partidos ya están llamados a protagonizar todo tipo de culebrones a medio y largo plazo. Este parece ser el caso de Fisnik Asllani.

En los últimos días, el delantero kosovar ha acaparado todo tipo de elogios. Su olfato goleador está a la orden del día y gracias a su eficacia rematadora el modesto Hoffenheim puede respirar medio tranquilo en la zona media de la Bundesliga.

Tal y como señaló Sky Sports hace un par de semanas, Asllani ya ha llamado la atención de varios clubes que buscan un delantero joven, de perfil rematador y que no estén en disposición de pagar una auténtica fortuna por una promesa que, sin embargo, ya ha cumplido los 23 años.

Estas mismas informaciones habrían advertido que Fisnik Asllani renovó su contrato hace solo unos meses, aunque habría incluido una cláusula específica para negociar su salida a 'un precio razonable' si el próximo verano llegara una oferta procedente de un equipo que disputara la Champions League.

Rastreo azulgrana

En Alemania no dejan pasar la ocasión para señalar que el Barça peina a conciencia el mercado en busca de un delantero de garantías para sustituir a Robert Lewandowski cuando este verano el internacional polaco finalice contrato.

Una vez más, Sky Sports ha vuelto a recurrir a Fisnik Asllani para asegurar que el conjunto que dirige Hansi Flick es uno de los equipos que ha acentuado un marcaje especial sobre el goleador kosovar. El futbolista suma cuatro dianas en la Bundesliga y una más en la Copa, cifras más que relevantes en un equipo de potencial muy limitado como el Hoffenheim.

La información no recoge contactos directos ni ningún tipo de negociación, pero sí recuerda que hace solo unos días, en plena ola de rumores sobre un posible cambio de club, fue el propio Asllani quien se atrevió a comentar sus preferencias de futuro. "El FC Barcelona siempre ha sido mi club soñado; siempre he querido jugar allí", declaró a Sport Bild.

A mediados de octubre todo son movimientos prematuros, pero lo cierto es que Asllani, por ahora, reúne gol y su precio no debería alcanzar los 30 millones de euros. La lista de candidatos es larga, pero en Alemania están convencidos que el Barça de Flick es uno de ellos.