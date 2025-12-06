Asllani se deja querer: "No tengo 18 años, claro que pienso en el futuro"

Fisnik Asllani será uno de los nombres propios del próximo verano. El delantero centro kosovar está en la agenda de clubes de primera talla mundial después de un buen inicio de temporada con el Hoffenheim y su asequible cláusula de rescisión de entre 25 y 29 millones de euros lo convertirá en una buena oportunidad de mercado. Desde Alemania se ha situado al FC Barcelona entre los equipos interesados en los servicios de un futbolista que hace unas semanas reconoció que para él sería un "sueño" vestir la camiseta blaugrana.

El Bayern Múnich y el Borussia Dortmund, sin embargo, también están detrás del fichaje de Asllani. Los dos gigantes alemanes, de hecho, son los clubes que más interés han mostrado en el delantero de 23 años. El ariete ha sido preguntado por su futuro en una entrevista con 'RTL' y ha reconocido que está atento a todos los rumores que circulan alrededor de su futuro, aunque ha dejado claro que ahora mismo solo piensa en hacer una buena temporada con el Hoffenheim.

"Por supuesto que escucho y leo cosas así. Es un honor y me siento un poco orgulloso de ello, pero estoy centrado en el Hoffenheim. En los próximos partidos, semanas y meses. Esto es lo más importante para mí", ha valorado Asllani. "Ya veremos qué pasa al final. Cada cosa en su momento", ha añadido el ariete, "partidario de vivir el presente y aprovecharlo al máximo" para "forjar así un buen futuro".

"Claro que hablo del futuro con mi familia y mis amigos muy cercanos. Ya no tengo 18 años y uno empieza a planificar su carrera y su vida. Pensar hasta dónde quiero llegar y qué quiero. Conocerme a mí mismo y descubrir qué es importante para mí, cuáles son mis prioridades", ha sentenciado Asllani, para el que "una buena vida" al margen del fútbol "también es importante", pues "una cosa lleva a la otra".