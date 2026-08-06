Asllani, adiós al Barça y todo cerrado con el Leipzig por 30 millones

La incorporación del atacante Fisnik Asllani al RB Leipzig procedente del TSG Hoffenheim está totalmente cerrada. Según informó la cadena Sky Sports, el futbolista internacional por Kosovo tiene programado realizar los reconocimientos médicos correspondientes este jueves y el acuerdo se ha cifrado en uno 25 millones de euros que pueden llegar a 30 según objetivos.

El club de origen otorgó la autorización requerida para que se lleve a cabo el traspaso. De concretarse de forma satisfactoria las pruebas físicas, el jugador firmará un compromiso contractual con la entidad de Leipzig hasta el año 2031.

Gran temporada

Asllani se convirtió en una de las revelaciones de la temporada 2025/26 al registrar 10 goles y 7 pases de gol en 35 partidos, contribución decisiva para asegurar el retorno del Hoffenheim a las competiciones europeas. Aunque clubes como el Borussia Dortmund mostraron interés formal por sus servicios al comienzo del mercado de fichajes, ha sido el RB Leipzig el que ha terminado cerrando su contratación.

Fisnik Asllani, uno de los nombres del verano / EFE

Con el objetivo de no interferir en el desarrollo de las conversaciones, el delantero no participó en las concentraciones de pretemporada de su antiguo equipo. Por su parte, la directiva del RB Leipzig proyecta oficializar en los próximos días la salida del atacante Yan Diomande con destino al Real Madrid. Atar a Asllani era clave para que el Leipzig aceptara la salida del marfileño.

Loco por ir al Barça

Fisnik Asllani ha sido uno de los nombres que el Barça ha seguido con mucho detenimiento a lo largo de la temporada para reforzar la posición de delantero. El joven atacante del Hoffenheim llamaba la atención por su proyección y precio ya que tenía una cláusula de salida de 30 millones de euros. No era una opción prioritaria, pero tal y como está el mercado, el área técnica intensificó su seguimiento y también la información sobre su futuro. Y hubo contactos. Hansi Flick tenía muy buenos informes sobre él y el Barça sabía que Asllani estaba como loco por firmar.

Asllani nunca ha escondido su sentimiento blaugrana y en los últimos meses ha lanzado varios guiños por las redes sociales impulsando lo que podía ser su candidatura a vestir la camiseta del Barça. Pero ese sueño, por ahora, quedará en 'stand by'.