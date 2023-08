Los asistentes al Barça-Cádiz recibirán sus entradas en las próximas horas

Entre este viernes y este sábado, los socios abonados y los seguidores culés tendrán sus pases para entrar en el Estadi Olímpic Lluís Companys En rueda de prensa, Xavi ha pedido a la afición que acuda a Montjuïc para animar a los futbolistas azulgranas

Los socios abonados del FC Barcelona que confirmaron al club azulgrana su asistencia al primer partido en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc y los aficionados culés que hayan adquirido entradas para el encuentro recibirán sus boletos entre hoy viernes y mañana sábado. La entidad culé traslada tranquilidad y paciencia a todos ellos: en las próximas horas, tendrán en su bandeja de entrada del correo electrónico los pases para presenciar en directo el duelo contra el Cádiz.

Esta tarde, varios socios del Barça han llamado a la Oficina de Atención al Barcelonista preocupados porque aún no tenían su entrada para el compromiso correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2023/24. El club no ha podido atender estas consultas ni por teléfono ni por ‘e-mail’ por culpa de una incidencia eléctrica de Endesa en la zona de Les Corts, donde se encuentra la OAB, pero no hay motivos para alarmarse.

El procedimiento no ha inquietado a los seguidores acostumbrados a comprar entradas por Internet, pues nada ha cambiado respecto a las anteriores temporadas. Sin embargo, a los socios, acostumbrados a ingresar en el estadio con su abono, sí que les ha sorprendido el hecho de que a falta de menos de 48 horas para el partido aún no hayan recibido las entradas. Lo harán en las próximas horas sin ningún problema.

Llamamiento de Xavi

El entrenador azulgrana ha aprovechado la rueda de prensa previa al Barça-Cádiz para insistir en el mensaje que envió cuando tomó la palabra antes del Gamper. “El año pasado la afición nos ayudó mucho y pudimos ganar la Supercopa y la Liga. Ahora empezamos una nueva etapa, pero queremos que nos sigan animando. Necesitaremos que los culés vengan al Estadi Olímpic Lluís Companys”, ha declarado.