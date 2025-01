La asignatura pendiente que tanto preocupa a Hansi Flick

Hansi Flick está satisfecho, en líneas generales, con la evolución de un Barça que parece que ha pasado página a su tramo más complicado de la temporada a finales de año. El título de la Supercopa de España, la goleada 7-1 al Valencia y la confirmación en el top-2 de la Champions League han devuelto el oxígeno al equipo, pero hay una asignatura pendiente que preocupa al técnico alemán. La de los goles encajados.

Una 'espina clavada' que Hansi Flick no puede disimular. El de Heidelberg se enojó visiblemente en el banquillo ante el Atalanta cuando su equipo recibió el segundo gol de los italianos. Y es llueve sobre mojado. No quiso señalar a nadie ni individualizar, sino que no achacó los errores en defensa al equipo en general, pero lo cierto es que lejos de arreglar esta situación, se está 'enquistando' con el paso de los partidos. El cambio en la portería, con la titularidad de Wojciech Szczesny en Liga y Champions por Iñaki Pena, tampoco ha mejorado los registros.

Sin porterías a cero en Liga desde el clásico

Y es que el Barça ya acumula seis partidos consecutivos encajando goles desde que derrotó por 0-2 al Athletic Club en la semifinal de la Supercopa de España disputada en Yeda: 2 del Real Madrid, 1 del Betis, 1 del Getafe, 4 del Benfica, 1 del Valencia y 2 del Atalanta. 11 goles en 6 encuentros en los que el equipo azulgrana ha brillado ofensivamente (25 tantos) y no ha perdido (4 victorias y 2 empates). Pero la debilidad en la zaga inquieta a Hansi Flick sobremanera, hasta el punto de reconocer en rueda de prensa que "lo tenemos que analizar".

Si nos centramos solo en la Liga, son 10 los partidos consecutivos en los que el cuadro blaugrana ha recibido goles, precisamente desde el avasallador 0-4 en el clásico liguero del Santiago Bernabéu. En este caso, sí ha costado puntos no asegurar la portería a cero y con mucha eficacia, rivales como la Real Sociedad (1-0), UD Las Palmas (1-2), Leganés (0-1) y Atlético de Madrid (1-2) derrotaron a los de Flick.

El cambio de portero no ha cambiado la tendencia

En el análisis del balance general desde el arranque del campeonato es donde se puede ver en una mayor dimensión que la gran asignatura pendiente del Barça está en no encajar tantos goles, y sobre todo, en tantos partidos. Porque de los 33 encuentros que lleva disputados el cuadro azulgrana hasta ahora sumando todas las competiciones oficiales, solo en 8 ha mantenido el equipo su portería a cero. Iñaki Peña lo consiguió ante Valladolid (7-0), Getafe (1-0), Young Boys (5-0), Alavés (0-3), Real Madrid (0-4) y Brest (3-0) y 'Tek', contra Barbastro (0-4) y Athletic Club (0-2). No es tanto una cuestión de porteros, sino de sistema defensivo.