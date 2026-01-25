Asignatura pendiente: El Barça debe mejorar en el balón parado

El Barça es líder de la Liga, ha ganado la Supercopa, está en cuartos de la Copa del Rey y en buena posición para acabar la primera fase de la Champions en el Top-8 y clasificarse directamente para octavos. Buena temporada y con margen de mejora, especialmente en defensa.

Es cierto que el equipo de Hansi Flick ha mejorado en defensa, sobre todo tras el retorno de Joan Garcia a la portería, pero las cinco porterías a cero consecutivas han dado paso a los seis goles encajados en los cuatro últimos partidos. Teniendo en cuenta que el portero de Sallent no encajó en Santander en la Copa, dos tantos recibió el Barça ante cada uno de los siguientes rivales: Real Madrid, Real Sociedad y Slavia de Praga.

Con estos goles recibidos, el conjunto azulgrana tiene hasta cuatro equipos por delante suyo en cuanto a menos goles encajados en la Liga. El dato en Europa es sangrante. Diecinueve de los 36 equipos que juegan esta primera fase han recibido menos goles que los de Flick. Es evidente que la mejora defensiva haría al equipo más fuerte y también que el riesgo que asume el grupo con la defensa en línea forma parte de la filosofía del técnico alemán. Pero también lo es que debería mejorar en otro tipo de acciones, como la defensa de las jugadas a balón parado.

Dos goles recibió el Barça en Praga ante el Slavia, los dos tras saque de esquina. El conjunto checo solo había marcado dos goles en los seis partidos de Champions anteriores, los dos en la primera jornada contra el Bodo Glimt, pero sabía de una debilidad en su rival. Zdenek Houstecky, asistente de Jindrich Trpisovsky, entrenador del Slavia, ya había avisado en la previa: "El Barcelona sufre con los centros laterales e intentaremos hacerles daño por ahí", dijo. Y así fue. Dos goles encajados de córner a sumar al de Gonzalo en la final de la Supercopa. Además, el de Oyarzabal tras centro lateral en el encuentro ante la Real Sociedad.

En total, son siete los goles que ha recibido el Barça en lo que llevamos de temporada a la salida de un córner. Los tres mencionados y los que le marcaron Rayo Vallecano, Betis, Chelsea y Alavés. Defender mejor este tipo de jugadas es uno de los márgenes de mejora que tiene el equipo de Flick.