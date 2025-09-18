La cuenta pendiente del Barça en Champions League

Por 36ª ocasión, el FC Barcelona volverá a participar en una nueva edición de la Champions League. Este jueves (21:00 horas), los blaugranas volverán a escuchar el himno de la máxima competición europea de clubes: lo harán en St. Jame Park enfrentándose al Newcastle en la 1ª jornada de la Fase liga.

Esta temporada, los catalanes tienen ganas de revancha después de haberse quedado con la miel en los labios el curso pasado: cayeron en la prórroga de la vuelta de las semifinales en Milán frente al Inter. A un paso de alcanzar la final. Esta campaña, el objetivo no es otro que el de alcanzar el partido decisivo por el título que se disputará en el Puskás Arena de Budapest el próximo 30 de mayo.

El año pasado, la Champions League estrenó nuevo formato de competición con dos partidos más en la primera fase y una clasificación global para todos los equipos. Los de Hansi Flick buscarán quedar entre los ocho primeros para ahorrarse el ‘play off’ de acceso a los octavos de final, como la temporada pasada, que amarraron la segunda plaza.

Está claro que el resultado de la primera jornada no será decisivo para la clasificación hacia la siguiente ronda, pero será importante comenzar con buenas sensaciones en esta carrera de fondo. Lo cierto es que el Barça ha tenido un rendimiento dispar en su primer partido de la Champions League a lo largo de la historia, dependiendo si ha comenzado como local o como visitante.

Estrenos plácidos en casa, complicados a domicilio

De las 35 ediciones anteriores en las que ha participado el club culer en la competición de las estrellas, arrancó con 25 victorias, siete empates y tres derrotas. Ahora bien, si nos fijamos en los estrenos de los blaugranas lejos de la capital catalana, el balance es mucho peor: cinco victorias, seis empates y tres derrotas.

El Barça no ha logrado sumar ningún triunfo en los últimos cuatro estrenos a domicilio que ha tenido en la Champions League. El más reciente, el de la temporada pasada: 2-1 frente al Mónaco. Anteriormente, en el curso 2019/20 empató 0-0 contra el Borussia Dortmund, también empató 1-1 ante la Roma en la campaña 2015/16 y el marcador no se movió en el Giuseppe Meazza durante el año 2009/10.

La de esta edición será la segunda ocasión en la que los blaugranas disputen el primer partido en un estadio de la Premier League. Anteriormente, tan solo había sucedido una vez: fue la temporada 1998/99 en Old Trafford contra el Manchester United y el resultado final fue de 3-3.