Así está la 'operación blindaje' de los canteranos del Barça

Renovar a los canteranos con más proyección es uno de los objetivos principales de la dirección deportiva del Barça, tanto la del primer equipo como la del fútbol base. El club ya hace tiempo que ha percibido que La Masia es el gran activo que se ha de cuidar al máximo y cada vez debutan futbolistas más jóvenes, y con un rol más determinante, en la élite. En SPORT hemos informado que el FC Barcelona prepara un blindaje para Dro cuando el centrocampista gallego cumpla los 18 años. Una situación que ya ha ocurrido en los últimos meses con otros jugadores al alcanzar la mayoría de edad, mientras que hay otros casos que están pendientes y no se pueden escapar.

Balde: "Lo que está haciendo Lamine con 18 años no se puede describir con palabras.” / Esport3

Lamine Yamal, el gran estandarte

Sin duda, la renovación más sonada fue la de Lamine Yamal, que se hizo oficial el pasado 27 de mayo, un mes y medio antes de cumplir los 18 años. El de Rocafonda extendió su contrato por seis temporadas, hasta 2031, y se le estableció una cláusula de rescisión de mil millones de euros, solo al alcance de unos elegidos y que ya habían firmado anteriormente otros canteranos, como Balde o Gavi.

Cubarsí y Bernal también esperaron a los 18

Otros canteranos que dieron el salto al primer equipo y el club les renovó al cumplir la mayoría de edad fueron Pau Cubarsí y Marc Bernal. El central de L'Estanyol firmó el pasado mes de febrero hasta 2029, mientras que el centrocampista de Berga lo hizo este septiembre y con las mismas condiciones: por cuatro temporadas (2029) y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

2028, la fecha clave para los del filial

En los últimos meses se ha producido un buen número de renovaciones de futbolistas que pertenecen al filial y están bajo el control del primer equipo (algunos en dinámica más continua, otros observados en entrenamientos) que cuentan con una gran proyección. En estos casos, la continuidad en sus contratos se ha fijado hasta 2028. El último que ha firmado ha sido el polivalente defensa Landry Farré.

Landry Farre renueva con el FC Barcelona por tres temporadas / FC BARCELONA

Anteriormente, en agosto y coincidiendo con su exhibición en Maracaná, en la final de la Copa Intercontinental, fue el turno de Xavi Espart, futbolista que cada vez cuenta más con la confianza de Hansi Flick y acumula cuatro convocatorias consecutivas.

Jofre Torrents, Diego Kochen, Brian Fariñas, Tommy Marqués o el meta Áron Yaakobishvili, que fue cedido al Andorra, también renovaron hasta 2028 durante este año.

El caso de los primos Toni y Guille Fernández

Además de Dro, que cumple los 18 años el próximo mes de enero, para el club azulgrana es esencial también las renovaciones de Toni y de Guille Fernández. Tienen ambos contrato hasta 2027 (firmado en 2024) y alcanzarán la mayoría de edad el próximo mes de julio.