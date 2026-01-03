Asensi: "En mi época, tras el derbi, nos íbamos juntos a tomar una cerveza"

Juan Manuel Asensi (Alicante, 1949) es el actual presidente de la Agrupació de Jugadors del FC Barcelona. Destacado futbolista de la década de los setenta, jugó en el primer equipo del Barça durante once temporadas, ganando, entre otros títulos, la mítica Liga de Cruyff en 1974 y levantando como capitán la Recopa de Basilea en 1979. Jugó veinte veces contra el Espanyol con la camiseta del Barça, así que es una voz autorizada para hablar del derbi.

¿Cómo eran antes los derbis?

Eran menos bulliciosos, pero más intensos. Ahora hay más ruido, más gente en la calle gritando, en las gradas. En el campo había aficionados que animaban a un equipo o al otro, pero no pasaba de aquí. Esa pasión ahora se ha desbordado y hay más problemas en las gradas. Antes cada uno iba a apoyar a su equipo y cuando pitaba el árbitro, se acababa el derbi.

Quizá había más rivalidad entre los jugadores.

La rivalidad siempre existía entre jugadores, pero no pasaba del campo. Podías hacerle una entrada dura a un compañero, insultarle, pero eso se acababa con los 90 minutos. Éramos muy amigos y podíamos ir a tomar una cerveza después del partido o antes. Recuerdo que íbamos a un pub que tenía Urruti al lado de Can Fusté y allí nos juntábamos jugadores de los dos equipos. Estaba Molinos, Urruti, Marañón. Igual en Madrid, el día del 0-5, por ejemplo, fuimos después del partido a un pub que tenía Benito en la Castellana. Todo esto lo veo difícil ahora, aunque los futbolistas tenemos claro que la rivalidad termina cuando se acaba el partido. No he visto nunca una pelea entre jugadores en la calle.

Ir a Sarrià debía ser duro.

Los partidos en Sarrià eran épicos porque el Espanyol tenía muy buen equipo. Había muchos piques porque nos conocíamos. Siempre había tensión en el estadio. El autocar nos dejaba fuera y teníamos que llegar al vestuario por un pasillo que se hacía entre los aficionados. Ahora hay barreras y policía. Entonces, no había nada, pero tampoco pasaba nada. Te decían de todo, pero no pasaba de ahí. La gente era más tranquila.

Los partidos en Sarrià era épicos. El autocar nos dejaba fuera y teníamos que llegar al vestuario por un pasillo que se hacía entre los aficionados

Era una rivalidad sana.

Esta rivalidad entre Barça y Espanyol la necesita Barcelona. Siempre me ha gustado este ambiente. El derbi no se tiene que perder nunca. Yo no quiero nunca que el Espanyol baje a Segunda. El derbi es necesario.

El Espanyol se le daba bien. Le marcó once goles, nueve con el Barça y dos con el Elche.

He tenido la suerte de marcar goles a pesar de ser centrocampista y el Espanyol me daba facilidades. Marqué dos en un partido. Se me daban muy bien el Espanyol y el Real Madrid. También metí dos en el 0-5 del Bernabéu. Eso sí, nunca metí tres, nunca me dieron el balón.

Juan Manuel Asensi y Rafa Marañón antes del inicio de un derbi / Antoni Campañà

Antes hablaba de Sarrià. Un día fue agredido a la salida.

Heredia tuvo un conato verbal con un socio del Espanyol en la calle. Estaba arriba del autocar. Pegaban golpes en el cristal. Hoy igual hubiese pasado algo más porque entonces eran dos o tres personas, ahora van en masa. Me dieron con un palo a la salida. Yo casi ni me enteré. Heredia lo vio y por ello se lió.

Fue tras el derbi del clavo de Heredia.

Estando en Madrid con la selección, estábamos tres del Barça hablando y Urruti se sentó con nosotros. El domingo había derbi y Heredia le dijo que el domingo lo iba a rajar. Voy a llevar un pincho, le dijo. Urruti le dijo que no tenía huevos. En un córner no sé si lo pinchó o no, pero Urruti se fue directo al árbitro. Miró a Heredia y no tenía nada. Algo le haría porque a Heredia le gustaba la maraña. Dicen que lo había enterrado en el césped.

Los derbis eran muy disputados.

Es que el Espanyol tenía muy buenos jugadores. Glaría, Marcial que jugó antes con ellos, Pepín, Molinos que era muy fuerte, Marañón que era un diablo, Longhi, Sabaté era muy guerrero. El Espanyol tenía siempre muy buen equipo. Y éramos amigos. Con Molinos, Marañón, Solsona, Pepín, Marcial que después vino con nosotros.

Hice la mili con Solsana y estuve un mes en el calabozo por su culpa

Con Dani Solsona vivió varias historias.

Con Solsona nos sacamos el carnet de entrenador juntos en Logroño. Hace poco estuve en la fiesta del 125 aniversario del Espanyol y estuvimos charlando. Hicimos la mili también juntos. Estuve un mes en el calabozo por su culpa. Hacíamos guardias, retenes y entrenábamos, cada uno en su equipo. Salías de una guardia a las siete de la mañana y tenías que ir a entrenar. Era duro y Dani un día me dijo que no volvía al cuartel. Así que yo pensé, pues yo tampoco. A la semana, estaba entrenando un día y vino el delegado para decirme que me fuese para casa, me vistiese de militar y fuese rápido al cuartel porque tenía un parte de deserción. Cuando llegué, me esperaba el coronel y me dijo ves allí a la izquierda que te espera tu amigo Dani. Allí estaba en el calabozo. Nos dejaban salir para entrenar.

¿Algún jugador especialmente duro?

Molinos era muy duro. Que viene Molinos le decíamos al ‘Flaco’ a veces en los entrenamientos. Tenían sus más y sus menos. El ‘Flaco’ aguantaba los golpes y los centrales todavía le pegaban más. Solo se quejaba cuando era exagerado.

¿Cómo ve el derbi del próximo sábado?

Va a ser un derbi muy igualado. El Espanyol saldrá al 100% y nosotros para ganar tenemos que salir al 110%. Será muy competido y confío que no haya problemas con el público.

¿Qué cree que pasará con el regreso de Joan Garcia?

Joan Garcia es un chaval correcto, educado. La gente tiene que entender que si un equipo te ofrece más dinero te puedas ir. Es tu porvenir, la vida de un futbolista es corta. Quince años es mucho, tienes que mirar por tu futuro. Yo estaría contento si a un jugador tuyo lo quiere otro equipo, yo cuando un compañero triunfaba en otro equipo me alegraba por él. Quien sabe, igual en tres o cuatro años se va del Barcelona, que vas a hacer amargarlo mientras esté en el Barça. Le diría a la gente que estuviese tranquila, que no ha matado a nadie, que ha venido a jugar a fútbol.