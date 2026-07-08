Aseguran la presencia del Barça en la lista de la próxima Champions pese al 'caso Negreira'

La UEFA ha publicado la relación provisional de clubes clasificados para disputar la Champions League 2026-27 y en ella figura el FC Barcelona. La aparición del conjunto blaugrana en ese listado llega en un momento en el que el 'caso Negreira' continúa pendiente de resolución judicial y después de que el Real Madrid trasladara al organismo europeo diversa documentación solicitando que estudiara una posible exclusión del club catalán de las competiciones continentales.

La publicación de esta lista ha reabierto el debate sobre la situación del Barça de cara a la próxima edición del torneo y ha provocado una potente afirmación de Miguel Galán.

Laporta y Ceferin, en el palco / Valentí Enrich

"La denuncia del Madrid no sirve para nada"

El presidente del CENAFE ha asegurado que la inclusión del FC Barcelona en esa relación de equipos demuestra, según su criterio, que el conjunto blaugrana no puede ser excluido de la máxima competición continental mientras el denominado 'caso Negreira' continúe pendiente de resolución en los tribunales españoles.

A través de su cuenta en X, Galán ha afirmado que "la UEFA acaba de confirmar que el Barça estará en la próxima Champions League y no será sancionado por el llamado 'caso Negreira'", interpretando que la presencia del club en la relación de participantes "desmonta cualquier intento de excluir al club por vía administrativa mientras exista un proceso penal abierto en España".

El presidente del CENAFE también sostiene que la denuncia y la documentación remitidas por el Real Madrid a la UEFA "no sirven para nada", ya que, según su interpretación, la competencia para depurar posibles responsabilidades penales corresponde exclusivamente a la jurisdicción española. Asimismo, ha añadido que los hechos investigados "estarían prescritos conforme al ordenamiento jurídico español".

En ese sentido, Galán considera que la UEFA se limita a aplicar el principio de presunción de inocencia y esperará a una eventual resolución judicial firme antes de adoptar cualquier medida disciplinaria contra el FC Barcelona. Por ello, ha concluido que "la realidad jurídica es clara" y que el Barça disputará la Champions League 2026-27, además de sostener que el club blaugrana "no ha cometido ningún delito de corrupción deportiva".

La UEFA recuerda que la lista es provisional

No obstante, la publicación realizada por la UEFA insiste en que no supone una decisión definitiva sobre la participación de los clubes. El propio organismo europeo especifica que la relación difundida es provisional, ya que se basa únicamente en los resultados deportivos obtenidos durante la temporada y no tiene en cuenta posibles procedimientos disciplinarios, de licencia u otros procedimientos legales que puedan encontrarse actualmente en curso.

Por tanto, aunque el FC Barcelona figure actualmente entre los participantes de la próxima Champions League, la propia UEFA deja claro que esa lista no constituye una resolución sobre eventuales expedientes abiertos ni limita las actuaciones que pudieran derivarse de futuros procedimientos.