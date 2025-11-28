Aseguran que Harry Kane es "realmente feliz" en Múnich

El FC Barcelona tiene como una de sus grandes prioridades incorporar a un '9' como sustituto de Robert Lewandowski, que finaliza su vinculación con el Barça a final de esta temporada. En este sentido, Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich, es una de las opciones que más gustan en el Spotify Camp Nou.

No obstante, el inglés parece tener otras prioridades, y desde Alemania aseguran que es muy feliz en el club bávaro y que su incorporación al conjunto culer sería, en el mejor de los casos, una posibilidad remota.

Harry Kane, un rematador letal / EFE

La famosa cláusula de 65 M€

Pese a que la comentada cláusula de rescisión del ex del Tottenham de 65 M€ existe, lo cierto es que para que entre en vigor debe ser el propio ariete quien la active antes del 31 de enero. Ahora, según el 'BILD', el futbolista ha decidido no activarla. "Es muy poco probable que algo cambie la próxima temporada", declaró recientemente sobre la posibilidad de un traspaso en verano, además de añadir que "no hay prisa, estoy contento en el Bayern y eso se nota en mi forma de jugar. Si hay contactos, ya veremos. No pienso en la próxima temporada, la verdad".

De hecho, la estrella del Bayern no cierra la puerta a la posibilidad de renovar su contrato más allá de 2027, cuando debería terminar su vinculación con el club del Allianz Arena. Sin embargo, estas conversaciones, según 'BILD' se pospondrán hasta que la fecha límite que tiene el killer para activar la cláusula se sobrepase, motivo por el que el jugador no tiene prisa en tratar una posible ampliación.

Con 23 goles en 18 encuentros, queda claro que el subcampeón de la Eurocopa es uno de los mejores futbolistas del planeta en estos momentos, motivo por el que desde la entidad presidida por Joan Laporta se aspiraría a hacerse con sus servicios, pero la realidad parece complicar mucho este movimiento, al menos por el momento.

Las otras opciones, también complicadas

Otros nombres vinculados a los azulgranas en el pasado tampoco parecen accesibles en el mercado. Sin ir más lejos, Enrique Cerezo pareció cerrar la puerta a la opción Julián Álvarez esta semana, "no estamos abiertos a negociar por ningún jugador, pero si vienen y el jugador se quiere marchar... el tema es que no hay ningún jugador que se quiera marchar", declaró el presidente del Atlético de Madrid.

Julian Alvarez con el Atletico de Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Con la posibilidad del fichaje de Erling HaalanD, gran sueño en el pasado de Laporta, descartada por el montante total de la operación, no quedan muchas más alternativas. Es por esto que habrá que estar pendientes a lo largo del curso para poder descubrir por donde irán los tiros en verano. Mientras, Lewandowski seguirá luchando por obtener una renovación.