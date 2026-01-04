Aseguran que el Barça lidera la carrera por Vlahovic

El nombre de Dusan Vlahovic vuelve a ganar peso en el mercado y el FC Barcelona aparece, según La Gazzetta dello Sport, en la pole position para hacerse con el delantero serbio a partir del próximo verano. Un escenario que se ha ido cocinando en silencio mientras el futbolista se recupera de una lesión de alto grado en el aductor izquierdo que le obligó a pasar por el quirófano en Londres a finales de noviembre.

Vlahovic cayó lesionado en un partido de la Juventus ante el Cagliari y los plazos de recuperación apuntan a un regreso entre finales de marzo o principios de abril. Una baja importante que, lejos de frenar su futuro, ha congelado momentáneamente el interés de los grandes clubes… a la espera de movimientos decisivos. Y estos, según el diario italiano, ya han comenzado.

El contrato del delantero expira en junio y, a partir del 2 de febrero, una vez cerrado el mercado de invierno, será libre para firmar con otro club. Aunque siempre ha transmitido su intención de esperar al final de la temporada, el Barça ya se ha movido y ha mantenido varios contactos con su entorno. En el Camp Nou ven en Vlahovic una opción real para reforzar el ataque ante la recta final de la carrera de Robert Lewandowski, que cumplirá 38 años este verano. La idea es clara: salida progresiva del polaco y entrada de un ‘9’ de peso, capaz de adaptarse a un contexto distinto pero funcional en cualquier proyecto de élite.

Confiados en traerlo libre

El club azulgrana cree posible el acuerdo y confía en cerrar una operación sin traspaso, manteniendo unas cifras salariales similares a las que el serbio percibe actualmente en Turín, alrededor de 12 millones de euros anuales, pese a la lesión y al tiempo que necesitará para recuperar su mejor versión.

La carrera, eso sí, no es en solitario. El Bayern sigue atento a la evolución del caso y el Milan permanece en segundo plano. En la Juventus, con Luciano Spalletti en el banquillo, Vlahovic ha sido un líder respetado dentro del vestuario y el primer referente ofensivo antes de la lesión, pese a que la decisión de no renovar está tomada.

El Milan podría jugar la carta de la continuidad, con Massimiliano Allegri y la Serie A como terreno conocido. Pero el “efecto Barça” pesa. La posibilidad de competir en LaLiga, en un club de dimensión mundial y con el foco mediático permanente seduce a un futbolista ambicioso. Vlahovic quiere volver a jugar en marzo; su futuro, salvo giro inesperado, apunta a resolverse en junio. Y hoy, el Barça parece llevar ventaja