La Asamblea para la renovación del acuerdo del Barça con Spotify, sin fecha

La noticia del día es la convocatoria de las elecciones presidenciales del FC Barcelona, que se celebrará el 15 de marzo. Para estas, ya hay cuatro precandidatos oficiales: Joan Laporta, que se presenta a la reelección; Víctor Font, el cual quedó segundo en 2021; Xavi Vilajoana, ex directivo que también se presentó a las últimas elecciones, y Marc Ciria, que intentará ser elegido por primera vez.

No obstante, además de la fecha de las elecciones, el Barça ha confirmado que uno de los temas que se ha decidido en la junta directiva de este jueves 22 de enero es el de la confirmación de la celebración de una Asamblea Extraordinaria de Compromisarios. En dicha asamblea, los socios compromisarios deberán dar el visto bueno a la renovación hasta 2030 con Spotify para aparecer en las equipaciones, hasta 2034 por los 'naming rights' del estadio; la renovación con la Euroliga por 10 años más y la aparición de un nuevo sponsor en lugar de ACNUR en la espalda de las camisetas del primer equipo.

De esta manera, falta por conocer la fecha en que dicha asamblea se producirá. Pese a que apuntaba a ser el fin de semana del 7 y 8 de febrero, finalmente se optará por realizarla una vez hayan transcurrido las elecciones, para poder contar con más tiempo para explicar los acuerdos y llevar a cabo la organización de la mejor manera posible.

El comunicado íntegro del Barça

El comunicado del club sobre la reunión de la Junta Directiva de hoy dicta lo siguiente: "La Junta Directiva del FC Barcelona se ha reunido este jueves en sesión ordinaria para tomar los siguientes acuerdos:

-Convocatoria de elecciones a la presidencia del Club: La Junta Directiva ha acordado la convocatoria de elecciones a la presidencia del Club para el domingo 15 de marzo de 2026. En los próximos días, y según los plazos establecidos por los Estatutos del FC Barcelona, se publicará la convocatoria, que incluirá el calendario y todos los detalles del proceso electoral.

-Ratificación de la extensión de la licencia de Euroliga: La Junta Directiva ha acordado ratificar la extensión de la licencia de participación del primer equipo masculino de baloncesto en la Euroliga para las próximas 10 temporadas (hasta la temporada 2036-37), competición de la que es socio cofundador. La Junta Directiva reafirma su voluntad de siempre participar en las mejores competiciones existentes.

-Nuevos Patrocinios: La Junta Directiva ha aprobado nuevos acuerdos de patrocinios de los que se informará oportunamente y que en algunos casos tendrán que ser ratificados por la Asamblea de Socios y Socias Compromisarios cuando proceda."