Asamblea de LaLiga, en directo | Última hora sobre el 'Caso Negreira' con Laporta y Tebas

Tebas : "Hoy no se puede inscribir, pero queda tiempo. Estamos pendiente de un plan de viabilidad, puede vender jugadores. Ojalá, como Liga, el Barça haga los movimientos necesarios para que venga Messi, pero no cambiaremos una norma para que entre Messi. Es lo que esperamos. Me gustaría que Messi jugase en esta competición"

Tebas ha comparecido en rueda de prensa posterior a la Asamblea de la Liga para dar las explicaciones oportunas. En cuanto a si Laporta ha convencido con sus explicaciones sobre el 'Caso Negreira' a él y los clubes, ha respondido que "no" . Además, ha subrayado que el presidente del Barça "no hace autocrítica" .

Messi podría volver al Barça este verano y Javier Tebas ha dado su opinión sobre ello. El presidente de la Liga ha declarado que "le gustaría que Messi volviera a jugar en esta competición" . Aún así, ha admitido que ahora mismo el club no podría inscribirlo. " Hoy no pueden inscribir a Messi, pero ojalá lo consiga . Queda mucho tiempo. Estamos pendiente de un plan de viabilidad, puede vender jugadores. Hoy está difícil. Ojalá, como Liga, el Barça haga los movimientos necesarios para que venga Messi, pero no cambiaremos ninguna norma para que puedan fichar a Messi".

Tebas : "Con el Barça siempre ha habido comunicación, a lo mejor no con Laporta. Dijo que no le había llamado. Era él el que tenía que llamar. Ha sido el FC Barcelona el que ha cometido la irregularidad. Siempre tenemos conversaciones con todos los clubs. Hemos hablado dos minutos"

Tebas : "Ningún club ha pedido la dimisión de Laporta. Para mí no se han aclarado las cosas, pero no era un examen. No era un interrogatorio. Se han pedido explicaciones con la máxima educación. Las dudas no se han resuelto"

Tebas : "No me he fijado en lo que ha hecho José Ángel Sánchez. Se han personado como acusación particular"

Tebas : "La gran mayoría lo que quiere es tender la mano a la Federación, al sindicato, a los árbitros para ir todos juntos como pasa en otros países. No todo se hace bien. Como las expulsiones. Se hacen las mismas faltas que en otros países y hay más expulsiones. Esta temporada han subido mucho las expulsiones. Hay que corregirlo. No hay que verlo como una crítica. Parece que todo lo que sale de esta casa sea una mierda y nosotros lo que queremos es avanzar. Un sistema como en Inglaterra y Alemania"

15:25 Vídeo de Real Madrid TV Tebas: "LaLiga no tiene nada que decir al respecto. Creo que ha sido desviar la atención. No aporta como tampoco lo que dijo Laporta en la rueda de prensa"

15:24 Explicaciones a Laporta Tebas: "No ha sido una rueda de prensa. Ha intervenido Miguel Ángel Gil y diez o doce clubs. El Real Madrid no ha intervenido"

15:23 Autocrítica por las dos partes Tebas: "No ha habido autocrítica por su parte. No la teníamos que hacer nosotros. Le he explicado porque no era un irresponsable. La decisión de los clubs fue tomada en una comisión delegada. No estamos hablando de un tema puntual, estamos hablando de 18 años y con muchos presidentes implicados. Bajar el tono sería un error. Hay que investigar cualquier indicio de corrupción".

15:20 Los árbitros Tebas: "Creemos que hay un enfado, pero no que haya una crispación y haya provocado que le hayan pegado a un árbitro en Melilla. Miramos el futuro para que funcione, como Inglaterra. Y lo queremos hacer de mano de la Federación. Son los árbitros mejores pagados de Europa, pero no se ha hecho ningún planteamiento sobre si rebajarles el sueldo".

15:17 El equipo del régimen Tebas: "Me recuerda a cuando tenía quince años y discutía con los amigos. Se ha desviado la atención de temas importantes"

15:15 Su encuentro con Laporta Tebas: "Cuando estás cerca, el tono se baja un nivel. Tanto el mío como el suyo. Yo ya he explicado que los documentos que facilité no son falsos, se encontraban en la caja fuerte de Negreira. Contreras era el que recogía los documentos. Y uno de ellos incluía nombres como Sandro o Josep Maria. Los aportamos porque nos pareció mucha casualidad. Si se acredita que no se corresponden, pues perfecto".

15:13 Las explicaciones de Laporta Tebas: "Ha dicho lo mismo que en la rueda de prensa. Ha sido lo mismo, que los pagos se debían a un asesoramiento arbitral. Yo, personalmente, ya le he dicho que no creo que ha convencido con sus explicaciones. Ya lo llevo diciendo varios días. Es inentendible que el Barça estuviera pagando tantos años al vicepresidente de los árbitros. Hemos pedido al juzgado de instrucción que el hijo de Negreira se incluya como investigado".

15:10 ¿El Madrid ha dicho algo? Tebas: "No, no ha hablado. El fútbol no gira alrededor del Real Madrid, sino de la totalidad de los clubes. Los demás han considerado que LaLiga les representa".