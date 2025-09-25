La Asamblea apunta al 19 de octubre

Muy importante y atractivo para Joan Laporta y su junta directiva se presenta el fin de semana del 18 y 19 de octubre. No hay confirmación oficial, pero todo apunta a que la Asamblea de Compromisarios se celebrará, de forma telemática, el domingo 19 de octubre, el mismo día que se llevó a cabo el año pasado.

Los ejecutivos, con el nuevo director general del club, Manel Del Río, a la cabeza trabajan para cerrar los números, tanto el presupuesto de la temporada actual, con las dudas de cuando se podrá regresar al Spotify Camp Nou, como el cierre del ejercicio económico de la pasada. La última Asamblea aprobó para el curso que acabó el 30 de junio un presupuesto de 893 millones de euros, con unos beneficios después de impuestos de cinco millones de euros. Habrá que ver como cuadra, pues en el presupuesto estaba previsto ingresar 154 millones del estadio tendiendo en cuenta que se esperaba volver al Spotify Camp Nou, algo que todavía no ha sucedido, en la segunda vuelta de la temporada. El desfase se deberá compensar con otros ingresos, si bien es cierto que las entradas en el Olímpic Lluís Companys fueron muy buenas, con recaudaciones espectaculares, por ejemplo, en el clásico contra el Real Madrid y en las semifinales de Champions ante el Inter.

Importante para la junta directiva una Asamblea que podría tener en el orden del día un punto a petición de un grupo de socios encabezado por Marc Ciria que andan recogiendo firmas para que se pueda votar que no pueda venderse BLM. La junta directiva, en 2022, logró la autorización de la propia Asamblea para poder vender el 49% de una de las principales fuentes de ingresos del club, algo que el grupo que encabeza Laporta siempre ha dicho que no quiere hacer.

Será importante el domingo 19 de octubre si se confirma como fecha de la Asamblea y puede serlo todavía más el sábado 18. Para ese día está prevista la disputa del Barça-Girona, concretamente a las 16.15 de la tarde. En el Barça, tras no obtener la Licencia de Primera Ocupación para volver al Spotify Camp Nou ante la Real Sociedad este próximo domingo trabajan para volver en el próximo partido de Liga, que es el del 18 de octubre. Creen que hay tiempo suficiente para cumplir con todo lo que les pide el Ajuntament en materia de seguridad. De hecho, también fuentes del consistorio barcelonés explican que, ahora sí, el regreso del Barça a casa está muy próximo. De confirmarse la buena noticia para el 18 de octubre, Laporta podría vivir una Asamblea plácida un día después y un fin de semana de felicidad.