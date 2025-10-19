La Asamblea aprueba el ejercicio económico 24-25

La Asamblea de Socios Compromisarios del FC Barcelona ha aprobado este sábado el ejercicio económico correspondiente a la temporada 2024-2025, validando así las cuentas presentadas por la junta directiva encabezada por Joan Laporta. El resultado de la votación, con un quorum de 553 socios, ha sido de 412 votos favorables, 84 negativos y 31 en blanco.

Antes de la votación, el presidente, Joan Laporta, pidió el apoyo de los compromisarios apelando a la necesidad de mantener la estabilidad institucional y la fortaleza del club en un momento decisivo. “Estamos en un momento capital y es muy importante. Espero que voten sí a las cuentas”, afirmó Laporta desde el estrado, subrayando que la aprobación del ejercicio “es clave para consolidar la recuperación económica y seguir defendiendo el modelo de propiedad de los socios”.

El próximo ejercicio económico

A partir de ahora, Ferran Oliver, tesorero de la junta directiva, pasará a exponer las cuentas previstas para la próxima temporada, en realidad la presente, la 25-26, en la que la previsión es que el Barça supere los 1.000 millones de euros ingresos y el resultado ordinario siga siendo positivo. El espaldarazo de la Asamblea a la actual junta directiva hace prever que también se aprobarán las previsiones del próximo ejercicio económico.