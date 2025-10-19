La Asamblea aprueba las cuentas previstas para la 25-26

La Asamblea de Socios Compromisarios del FC Barcelona ha dado luz verde a las cuentas previstas para la temporada 2025-2026, respaldando así el plan económico presentado por la junta directiva. La votación no ha dejado lugar a dudas porque un total de 418 socios se pronunciaron de forma positiva, mientras que 55 lo hicieron de forma negativa y 21 prefirieron hacerlo en blanco con un quòrum de 506 socios.

El presidente Joan Laporta, antes de la votación, destacó que los presupuestos se han elaborado con prudencia y criterio de sostenibilidad, tanto en la planificación de las inversiones como en la gestión diaria del club. Según subrayó, se han diseñado teniendo en cuenta la labor de quienes “se están dejando la piel en el club para que sea viable y sostenible, deportiva y económicamente”. Además, insistió en que se trata de “presupuestos adecuados a la realidad, que estoy seguro de que cumpliremos y que probablemente arrojarán mejores resultados de los presentados inicialmente”.

Beneficios previstos de 5 millones sobre 1.075 de ingresos

El presupuesto aprobado contempla ingresos totales de 1.075 millones de euros, impulsados principalmente por el regreso progresivo de público al Spotify Camp Nou, que aportará unos 50 millones adicionales, y por BLM (Barça Licensing & Merchandising), que prevé generar otros 200 millones de euros. El beneficio ordinario previsto para la temporada asciende a 5 millones de euros, cifra que consolidaría la tercera temporada consecutiva en valores positivos y permitirá continuar con la recuperación financiera y las inversiones deportivas planificadas.