Intentan asaltar la casa de Lamine durante la madrugada del España-Francia

Este martes por la madrugada dos individuos intentaron entrar en la casa de Lamine Yamal, mientras éste se encontraba disputando el encuentro ante la selección francesa. Las cámaras de seguridad captaron a dos personas subidas a uno de los muros que envuelven la propiedad, lo que permitió activar de inmediato el protocolo de seguridad, según ha podido confirmar La Vanguardia esta mañana.

El equipo de seguridad intervino y activó de inmediato el protocolo para evitar que entrasen a la casa, ubicada en Esplugues de Llobregat. Los Mossos de Esquadra llegaron posteriormente con varias patrullas e investigaron lo sucedido.

El intento de robo coincidió con otros delitos registrados esa misma noche en la misma urbanización, una circunstancia que los investigadores tratarán de esclarecer para determinar si existe alguna relación entre los distintos hechos.

Afortunadamente, el intento de robo quedó únicamente en una tentativa y no se registraron daños personales. Mientras continúan las investigaciones para localizar a los responsables, la seguridad del domicilio permanece reforzada para evitar nuevos incidentes.

Segundo intento de robo en su casa

Hace meses, cuando Lamine Yamal se compró la casa, entraron a robar en su casa, mientras había personas dentro. Tras este intento de colarse en la casa de la estrella de la selección española, es la segunda vez que tratan de asaltarla.

Noticias relacionadas

En los últimos años, las viviendas de futbolistas de élite se han convertido en un objetivo frecuente para bandas organizadas que buscan objetos de gran valor, especialmente relojes exclusivos, joyas y otros artículos de lujo que suelen encontrarse en este tipo de propiedades.