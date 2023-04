AS: El contrato de Araujo no peligra

Ronald Araujo no queda libre el 1 de julio si el Barça no es capaz de actualizar su contrato dentro de los márgenes económicos que le deja La Liga, según información del diario 'AS' De acuerdo con esta información, en el contrato del defensor uruguayo no hay ninguna especificación sobre la opción de quedar unilateralmente libre a precio cero

El futbolista del primer equipo Ronald Araújo no queda libre el 1 de julio si el Barça no es capaz de actualizar su contrato dentro de los márgenes económicos que le deja La Liga, según información del diario 'AS'.

De acuerdo con esta información, en el contrato del defensor uruguayo no hay ninguna especificación sobre la opción de quedar unilateralmente libre a precio cero si no ha entrado en los márgenes salariales que impone la competición española.

Araujo renovó en abril de 2022 hasta junio de 2026 con una cláusula de 1.000 millones. Si el central 'charrúa' cumple con lo firmado, seguiría en el conjunto 'culé' hasta los 27 años.

El futbolista uruguayo llegó procedente del CA Boston River e inició su etapa 'culé' con el filial donde jugó 44 partidos. En la temporada 2020-21 y, tras ya haber disputado algún partido con el primer equipo, pasó a formar de la primera plantilla azulgrana.

Ahora, Araujo se ha convertido en una pieza clave del equipo dirigido por Xavi Hernández y en uno de los mejores centrales del mundo futbolístico.