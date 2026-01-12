Arturo Vidal se vuelve loco con el Barça: "Lewan' aprendió a definir conmigo"

La final entre FC Barcelona y Real Madrid dejó imágenes de todo tipo, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Arturo Vidal, exjugador del Barça entre 2018 y 2020, que vivió el partido con intensidad desde la distancia y no ocultó su entusiasmo con la actuación azulgrana.

El centrocampista chileno, actualmente fuera del foco mediático europeo, siguió el encuentro en directo y reaccionó de forma espontánea a los goles del Barça, especialmente a los de Raphinha y Robert Lewandowski, dejando comentarios que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Vidal estalla de alegría con Raphinha

Arturo Vidal, que juega en Chile, en el Colo-Colo, no se pierde ningún partido del FC Barcelona. En el primer gol de Raphinha, Vidal estalló de alegría. “¡Golazooo, Barcelona, Barcelona…!”, gritaba el chileno en directo, celebrando con efusividad el tanto que adelantaba al conjunto azulgrana en la final.

Sin embargo, Vidal también tuvo palabras para Vinicius, autor de un gran gol para el Real Madrid. “Qué golazo hiciste, Vinicius, nada que decir”, reconocía, antes de lanzar un comentario irónico sobre la acción previa al tanto de Raphinha: “Pero a Raphinha le metieron un caño; si es Koundé, hay que matarlo…”, bromeó.

"Ese es mi polaquito"

La reacción más comentada llegó tras el segundo gol del Barça, obra de Robert Lewandowski. Fiel a su estilo provocador, Vidal no dudó en acordarse de su pasado azulgrana y de su relación con el delantero polaco.

“Qué rica, Lewandowski, polaquito, polaquito, este no falla. Aprendió a definir conmigo”, decía entre risas, en un tono claramente distendido y festivo, celebrando la eficacia del ‘9’ azulgrana.

La etapa final, en Chile

Actualmente, Arturo Vidal desempeña la recta final de la temporada en Chile, su país natal. Ha sido titular esta temporada en la mayoría de los partidos pero con un aporte ofensivo limitado: jugó 25 partidos de liga, marcó 3 goles y dio 1 asistencia, acumulando además 10 amarillas y 2 rojas.

Sin embargo, el contexto del club es complicado. Acabó en posiciones medias de la tabla y sin clasificarse a los torneos internacionales, lo que marcó uno de los peores años colectivos desde su regreso. Sin embargo, Arturo Vidal se mantuvo como referente y líder del plantel, aportando experiencia y liderazgo en el mediocampo.

Su contrato fue renovado automáticamente para 2026, asegurando su continuidad en el club, aunque reconoció que evaluará su futuro al finalizar la próxima temporada, dependiendo de los resultados y objetivos que logre el equipo.