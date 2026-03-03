Arturo Vidal: "El VAR se inventó por el Madrid. Para que no me robaran más"

Arturo Vidal nunca deja indiferente cuando habla. En sus años en el Barça demostró su amor a los colores y la intensidad con la que defendía la camiseta. Ya fuera de los terrenos de juego ha ido comentando la actualidad blaugrana y ha criticado al Madrid. Una de sus últimas pullas contra el equipo blanco fue contundente: "Si, me he sentido robado por el Madrid. En dos partidos con el Bayern en Champions, en cuartos y semifinales, cuando nos eliminaron. Por eso inventaron el VAR, para que no robaran más", señaló en el podcast 'Enfocados'.

Vidal indicó a Messi como el mejor: "Es una locura de jugador. El está por encima de todo. También me sorprendió Ribery por su fortaleza, pero lo de Messi es de locos". De hecho, fue al único argentino que salva y lanzó una amenaza a De Paul, exjugador colchonero, con quen tuvo sus más y sus menos: "Fue en el último partido con Argentina, con De Paul. Por canchero lo tengo ahí". Y hasta lanzó una fuerte amenza: "Me lo cruzo y le meto una dura”, indicó.

Sobre su futuro, Vidal indicó que podría ir a los banquillos: "Lo he pensado mucho. Ahora en este tiempo que ya estoy más grande, pienso que quiero seguir después de retirarme, rápidamente tomar un equipo. Me gustaría mucho se entrenador. Quiero seguir ligado a esto que me encanta, amo el fútbol no solo porque es mi profesión, sino porque veo mucho fútbol. Me gustaría ayudar acá en Chile a los jóvenes, a enseñarles, ayudar a que puedan hacer la carrera que hice yo o la carrera que han hecho muchos compañeros de nosotros afuera".

De hecho, el chileno indicó que ha sacado buenas influencias de técnicos como Antonio Conte, Carlo Ancelotti o Pep Guardiola: "“De todo un poco. Gracias a Dios he tenido buenos entrenadores, de los mejores del mundo y de eso he ido sacando, lo mejor de cada uno".