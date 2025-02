Artillería pesada de Flick para otra "final"

Siete puntos es un colchón muy amplio. Demasiado como para especular o andarse con medias tintas en Liga. El FC Barcelona es consciente de que no hay margen de error (ninguno) en el campeonato liguero respecto a un Real Madrid que va lanzado. "Cada partido es una final", dijo Hansi Flick en rueda de prensa a la hora de analizar el contexto en el que se encuentra su equipo.

Las cosas marchan bien en Can Barça. Segundo en Champions y habiéndose librado de disputar un engorroso playoff previo. En cuartos de final de Copa del Rey (el próximo jueves visita al Valencia en Mestalla). Más allá de ese "shit november" ya patentado por el entrenador de Heidelberg (que luego se contagió a diciembre, por cierto), la era Hansi va viento en popa.

COUDET, CON LA LECCIÓN APRENDIDA

El propio preparador germano dijo el otro día que el título más importante es la Liga. Es la regularidad. Y este domingo toca recibir al Alavés en Montjuïc. Un equipo que, a priori, vendrá como cemento armado a la Ciudad Condal. Línea de cinco, ordenados y bien cerrados. El 'Chacho' Coudet sabe que sumar en la capital catalana es oro y tiene el precedente reciente de los errores del Valencia. Los de Corberán arriesgaron de inicio y en poco más de 20 minutos se vieron 3-0 en contra. Un infierno.

Szczesny e Iker Rodríguez saltan a entrenar este sábado / Valentí Enrich

Tras igualar ante la Atalanta el miércoles, el cuadro azulgrana está obligado a superar en su feudo al equipo babazorro, que está inmerso en la lucha por eludir el descenso. El técnico teutón podría apostar por su once de gala. A excepción de un Iñigo Martínez que vuelve de lesión y que entrará en la convocatoria. No se espera que salga de inicio por la inactividad, pero sí podría tener minutos para ir recuperando el tono. De esta forma, Araujo-Cubarsí formarían en el eje de la zaga (Eric regresará al banquillo) con Koundé y Balde en las alas. Szczesny 100% bajo palos, por cierto, como el propio Flick recalcó.

CON TODO

Casadó, Gavi y Pedri serían los elegidos para la sala de máquinas. Frenkie de Jong encadena dos titularidades seguidas y arrancaría desde el banco. El jueves próximo hay Copa del Rey en Mestalla y ahí sí podrían entrar de nuevo algunos menos habituales. Como sucedió ante el Betis en octavos del torneo del KO. Gerard Martín, a priori, tendría más números de dar relevo a Balde en Copa.

Arriba se perfila el tridente de gala. Lamine, Raphinha y Lewandowski. Ferran también podría tener su oportunidad, pero intuimos que con más probabilidad de cara a su regreso a casa, a Valencia.

DANI OLMO NECESITA UNOS DÍAS MÁS

No estará sobre el césped ni en el banquillo ante el Alavés Dani Olmo. El egarense sigue de baja por esa sobrecarga en el sóleo y Flick no quiere precipitar su regreso. El ex del Leipzig es un jugador diferencial y al que se está cuidando como tal. Dani ya se perdió los partidos ante Benfica y Atalanta en Champions y el del Valencia. Ahora apunta ya a Mestalla en Copa o, quizás con más probabilidad, a la visita al Pizjuán para medirse con el Sevilla. Piano piano de cara al tramo decisivo de la temporada.