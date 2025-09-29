El 'artífice' de la explosión del Barça a balón parado a golpe de silbato

A golpe de silbido, como se ha hecho toda la vida. Así ordenaba José Ramón de la Fuente a los futbolistas antes del córner que supuso el 1-1 de Jules Koundé ante la Real Sociedad. Dedos en la boca y aquel aviso estridente tan clásico del que quiere llamar la atención de alguien que está a 100 metros de distancia.

En cada córner y cada falta lateral el entrenador de porteros y de la estrategia del cuadro azulgrana se pone la '10' e intenta activar a los suyos para que ejecuten al unísono lo practicado durante la semana. En los primeros compases frente al conjunto 'txuri urdin' a punto estuvo de terminar en la red defendida por Remiro una triangulación de córner que salió casi a la perfección. Bardghji jugó tenso y por bajo hacia Frenkie de Jong y el neerlandés dejó de espuela niquelado para la aparición de Rashford. Su remate a bocajarro terminó con una intervención brillante del portero navarro.

BLOQUEO Y KOUNDÉ SORPRENDIENDO AL PRIMER PALO

Tras un par de córners botados por Marcus, en el 43' llegaba el 1-1. Golpeo tenso y arqueado delicioso del inglés al primer palo y aparición poderosa de Jules Koundé, previo bloqueo de un compañero, para batir de forma inapelable a Remiro. Flick y el staff lo celebraron con el artífice de todo aquello, José Ramón de la Fuente. Cada tanto que cae a balón parado es una victoria personal para De la Fuente.

Flick celebra junto a su staff (De la Fuente incluido) un gol del Barça / Valentí Enrich

Hombre de confianza de Marc-André Ter Stegen, pese a que la figura de Joan Garcia dejó un poco 'arrinconado' al capitán. Nos preguntábamos si eso podría afectar a 'Dela', pero Flick no dudó en mantenerlo en el staff, tanto preparando a los guardametas como comandando la estrategia.

Pese a no contar con un roster especialmente alto, José Ramón sabe que tiene buenos pateadores como Rashford, Raphinha, Lamine u Olmo. Y que Araujo, Koundé o Lewandowski tienen veneno por arriba. De ahí que los bloqueos y la finalización esté destinada a alguno de ellos. Necesitas gente intimidando.

Esta temporada la estrategia está dando sus frutos. Ya no solo con el importantísimo tanto de Koundé del otro día. Araujo anotó de córner en Oviedo también. No solo 'Dela', sino que el staff de Flick en general está implicado en que el equipo crezca y saque más petróleo de estas acciones. En el Tartiere, por ejemplo, la parte del staff del técnico germano que no estaba en el banquillo y sí en la grada celebró muchísimo esa diana de Ronald de estrategia. Y en otra parecida a la de Rashford con De Jong y Bardghji del otro día también aplaudieron y exteriorizaron su alegría.

Una pizarra que funciona y que puede desatascar partidos más 'romos' como la primera parte del domingo ante la Real. Además, Flick y su equipo consideran que con Rashford y Bardghji se ha dado un salto de calidad en ese aspecto como 'ejecutores' desde los córners o faltas laterales.