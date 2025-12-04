FC BARCELONA
Arteta atemoriza al Arsenal: "Está bien, iré al Barça..."
El exazulgrana Emmanuel Petit asegura que si Mikel Arteta fuera al Barça, pondría como condición "cambiar el sistema defensivo"
El Arsenal de Mikel Arteta lidera la Champions League y la Premier League, las dos competiciones más prestigiosas a nivel europeo. El que fuera jugador azulgrana desde que entró en La Masia a los 15 años hasta que se marchó cedido al PSG en el año 2000 está creciendo muchísimo como entrenador y ya hay quien le ve un futuro en el FC Barcelona. En concreto, otro ex del Barça y de los 'gunners', Emmanuel Petit.
En unas declaraciones concedidas a Metro, Petit, que jugó en el club azulgrana la temporada 2000/2001 después de tres años en Londres, explicó que Mikel Arteta podría tener la voluntad de entrenar al FC Barcelona y seguir los pasos, en este caso inversos, de Pep Guardiola, con quien mantiene una sana rivalidad en la Premier League.
"Mikel Arteta podría verse tentado de volver a España, especialmente a un club que conoció cuando era muy joven", aseguró Petit en clara alusión al Barça. Unas declaraciones que a buen seguro aterran en el Emirates, pues están encantados con un entrenador que les está devolviendo a la grandeza perdida.
El caso es que Arteta ya lleva muchísimos años en el Arsenal, primero como jugador y después, al frente de la dirección técnica. Asumió el banquillo 'gunner' la temporada 2019/2020, así que esta es su séptima campaña en el club del norte de Londres. Las últimas tres, ha tenido al equipo muy cerca del éxito, quedando en segunda posición y éste podría ser el año de la confirmación y de los títulos.
"Hay que cambiar algo"
Y en este sentido, Petit cree que si triunfa y levanta algún trofeo, aún podría tener más 'chance' de regresar Mikel Arteta al FC Barcelona. "Después de siete años, si Arteta gana algo esta temporada, probablemente dirá: 'Está bien, iré al Barcelona, pero hay que cambiar algo, especialmente a nivel defensivo".
Una frase que también desvela cómo se ven desde fuera, y especialmente desde Inglaterra tras el 'repaso' del Chelsea, los problemas defensivos del Barça por la línea adelantada de Hansi Flick. La temporada pasada, con la plantilla muy concienciada y atenta, fue una baza para sorprender a los rivales, pero ahora está siendo un hándicap y en Londres se está hablando mucho de ello.
En cualquier caso, Mikel Arteta está centrado en su Arsenal y en firmar una temporada que podría ser histórica. Siempre ha tenido buenas palabras para el Barça, el club que le acogió de adolescente y le formó como futbolista, así como una espina clavada por no haber logrado jugar ningún partido oficial con el primer equipo azulgrana.
