Arteta atemoriza al Arsenal: "Está bien, iré al Barça..."

El Arsenal de Mikel Arteta lidera la Champions League y la Premier League, las dos competiciones más prestigiosas a nivel europeo. El que fuera jugador azulgrana desde que entró en La Masia a los 15 años hasta que se marchó cedido al PSG en el año 2000 está creciendo muchísimo como entrenador y ya hay quien le ve un futuro en el FC Barcelona. En concreto, otro ex del Barça y de los 'gunners', Emmanuel Petit.

El Arsenal de Arteta se escapa en la Premier: "Finde perfecto" / Perform

En unas declaraciones concedidas a Metro, Petit, que jugó en el club azulgrana la temporada 2000/2001 después de tres años en Londres, explicó que Mikel Arteta podría tener la voluntad de entrenar al FC Barcelona y seguir los pasos, en este caso inversos, de Pep Guardiola, con quien mantiene una sana rivalidad en la Premier League.

"Mikel Arteta podría verse tentado de volver a España, especialmente a un club que conoció cuando era muy joven", aseguró Petit en clara alusión al Barça. Unas declaraciones que a buen seguro aterran en el Emirates, pues están encantados con un entrenador que les está devolviendo a la grandeza perdida.

El caso es que Arteta ya lleva muchísimos años en el Arsenal, primero como jugador y después, al frente de la dirección técnica. Asumió el banquillo 'gunner' la temporada 2019/2020, así que esta es su séptima campaña en el club del norte de Londres. Las últimas tres, ha tenido al equipo muy cerca del éxito, quedando en segunda posición y éste podría ser el año de la confirmación y de los títulos.

"Hay que cambiar algo"

Y en este sentido, Petit cree que si triunfa y levanta algún trofeo, aún podría tener más 'chance' de regresar Mikel Arteta al FC Barcelona. "Después de siete años, si Arteta gana algo esta temporada, probablemente dirá: 'Está bien, iré al Barcelona, pero hay que cambiar algo, especialmente a nivel defensivo".

Una frase que también desvela cómo se ven desde fuera, y especialmente desde Inglaterra tras el 'repaso' del Chelsea, los problemas defensivos del Barça por la línea adelantada de Hansi Flick. La temporada pasada, con la plantilla muy concienciada y atenta, fue una baza para sorprender a los rivales, pero ahora está siendo un hándicap y en Londres se está hablando mucho de ello.

En cualquier caso, Mikel Arteta está centrado en su Arsenal y en firmar una temporada que podría ser histórica. Siempre ha tenido buenas palabras para el Barça, el club que le acogió de adolescente y le formó como futbolista, así como una espina clavada por no haber logrado jugar ningún partido oficial con el primer equipo azulgrana.