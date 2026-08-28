El Arsenal se relame por la guerra Atlético-Barça en el 'caso Julián Álvarez'

El río revuelto que baja entre Madrid y Barcelona por el intento del club blaugrana de fichar a Julián Álvarez puede tener al Arsenal como el principal triunfador. Los ingleses observan con complacencia el cruce de declaraciones entre Atlético y Barça con las consecuencias que pueden tener de que al futbolista no le quede otro remedio que aceptar una propuesta 'gunner'. Una vía de escape que pretenden que sea atractiva para el argentino.

Según informa el 'Daily Mail' en Inglaterra, el Arsenal no renuncia a su intento de contratar a la 'Araña', pese a que la operación sería realmente costosa económicamente. El traspaso podría quedar fijado en 150 millones de euros, pero el principal obstáculo no sería el acuerdo entre clubs, sino convencer al jugador para que acepte volver a las islas.

Julián Álvarez quería dar por cerrada su etapa en Inglaterra tras su paso por el Manchester City / ADAM VAUGHAN / EFE

Julián Álvarez se siente muy feliz en España, donde ha sido padre y su familia se encuentra muy a gusto, y no quiere volver a un país que conoce bien de su etapa en el Manchester City. El Arsenal se agarra a dos argumentos para intentar su contratación: el proyecto deportivo y el músculo económico.

Propuesta deportiva

Por un lado, los londinenses han demostrado a Julián que pueden competir por todos los títulos posibles. Fueron los últimos ganadores de la Premer League y llegaron a la final de la Champions League. Mikel Arteta ha armado un proyecto atractivo para cualquier futbolista con un equipo consolidado y que practica un fútbol atractivo.

Mikel Arteta ha constriuido un gran proyecto en el Arsenal / DIMITRIS LEGAKIS

En este sentido, Julián Álvarez se sentiría más cómodo que en el Atlético de Madrid, donde muchos partidos le toca básicamente defender, y cuando arranca con el balón queda muy lejos de la portería contraria. Su rendimiento apunta a poder ser más alto en un equipo con un talante ofensivo como es el de Arteta.

Propuesta económica

En el otro plano, el económico, el Arsenal le ofrecería un contrato a la altura de los mejores pagados de Europa. Si Julián Álvarez renuncia a su sueño del Barça, también debe ser por un salario muy elevado. Sus pretensiones serían mucho más altas en caso de volver a Inglaterra que de continuar en LaLiga.

Gil Marín acusó con gravedad al FC Barcelona / JJ Guillén / EFE

En cualquier caso, sería una operación muy compleja, pero no le puede quedar otra al futbolista que aceptar la propuesta inglesa. Miguel Ángel Gil Marín, director general rojiblanco, fue muy duro con el Barça, en sus últimas declaraciones hablando de "la falsedad" del Barça, mientras que tuvo la respuesta de Rafael Yuste, vicepresidente blaugrana, señalando que "han pasado una línea roja".

Pulso abierto

La tensión entre ambos clubs es evidente. El Atlético de Madrid entiende que el FC Barcelona no ha actuado de forma leal, moviéndose por la espalda con Julián Álvarez, mientras que desde el Spotify Camp Nou se defiende que siempre han ido de cara, presentando una oferta de 100 millones de euros que, por otro lado, sigue vigente.

El Barça, como dijo su presidente Joan Laporta, tampoco da carpetazo todavía al 'caso Julián Álvarez', aunque cada día esté más complicado por la postura reacia en el Metropolitano. Será Julián Álvarez o ningún otro delantero, una vez descartados los planes B que había sobre la mesa, encabezado por Lautaro Martínez, del Inter de Milán.

Mientras, el Arsenal observa los acontecimientos con tiempo aún para llegar a un acuerdo ya que el mercado no se cierra hasta la medianoche del 1 de septiembre. El fin de semana será caliente y el nombre de Julián Álvarez aún dará muchas vueltas.