El Arsenal piensa en Rashford como alternativa a Julián Álvarez

Marcus Rashford podría protagonizar uno de los movimientos inesperados de los últimos días del mercado. El delantero inglés, que regresó al Manchester United después de su temporada cedido en el Barça, ha aparecido en el radar del Arsenal, que estudia reforzar su ataque antes del cierre de la ventana.

La posible operación estaría directamente relacionada con la salida de Gabriel Martinelli. El Arsenal y el Al-Hilal han avanzado en las negociaciones por el internacional brasileño, en una operación que podría superar los 60 millones de euros entre cantidades fijas y variables.

La marcha de Martinelli dejaría una vacante importante en el frente de ataque de Mikel Arteta y, según las últimas informaciones procedentes de Inglaterra, Rashford aparece como una posibilidad incluso mediante una cesión.

El futbolista conoce perfectamente la Premier y aportaría además la posibilidad de actuar tanto por la izquierda como en posiciones más centradas.

Marcus Rashford, con la equipación de Inglaterra / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El Barça decidió no ejecutar la opción

Rashford regresó este verano al Manchester United después de completar una temporada más que notable como azulgrana. Disputó 49 partidos en todas las competiciones, marcó 14 goles y repartió 11 asistencias, pero el Barça decidió finalmente no ejecutar la opción de compra incluida en el acuerdo de cesión, cifrada en unas 26 millones de libras —alrededor de 30 millones de euros—.

Su situación en Old Trafford, además, ha cambiado respecto a hace unos meses. Michael Carrick le ha abierto nuevamente las puertas del equipo y ya le dio minutos en el estreno liguero frente al Hull City, en el que el United cayó por 2-0. El atacante inglés podría incluso tener más protagonismo este domingo frente al Ipswich.

Eso complica una posible salida, aunque a pocos días del cierre del mercado ningún escenario puede descartarse.

Julián sigue siendo el gran objetivo

En cualquier caso, la prioridad del Arsenal continúa siendo Julián Álvarez. El club londinense mantiene un enorme interés por el delantero argentino, aunque solo está dispuesto a lanzar definitivamente la operación si recibe del jugador una señal inequívoca de que quiere regresar a la Premier League. La señal, de momento, no ha llegado.

Martinelli podría dejar el Arsenal / EFE

Ahí reside el gran problema. La primera opción de Julián durante todo el verano ha sido el Barça, pero el Atlético ha cerrado públicamente cualquier posibilidad de negociar con el club azulgrana. El Consejo de Administración rojiblanco respaldó de forma unánime esta semana la decisión de no sentarse con el Barça, al considerar que la entidad catalana no actuó con el respeto y la profesionalidad exigibles durante el proceso.

El delantero argentino, que no estará este fin de semana ante el Sevilla después de varios días ausente de los entrenamientos por una indisposición, debe ahora decidir entre continuar en el Atlético o abrir la puerta al Arsenal. Este sábado volvió a ejercitarse en solitario mientras sigue meditando su futuro.

Arteta, sobre Julián Álvarez: "No vayas por ahí" / -

"No vayas por ahí"

Arteta evitó entrar en detalles cuando fue preguntado por las conversaciones alrededor del argentino: “No vayas por ahí”, respondió.

Mientras Julián decide, el Arsenal mantiene abiertos otros caminos. Y uno de ellos conduce a un futbolista que hace apenas unos meses vestía de azulgrana: Marcus Rashford.