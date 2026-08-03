Julián Álvarez ya se entrena para el Atlético y se le cierra la puerta del Arsenal

Movimiento de Julián Álvarez con el Atlético. El jugador argentino habría contactado con el cuerpo técnico del club colchonero para seguir con su plan específico de trabajo durante las vacaciones, por lo que estaría entrenándose según las directrices que le habrían pasado de forma específica al igual que el resto de futbolistas que aún no se han incorporado por su participación del Mundial. El futbolista argentino seguiría así el plan previsto, según 'Marca' y nada haría presagiar una supuesta rebeldía. En el Atlético tienen claro que se presentará a los entrenamientos independientemente de lo que acabe sucediendo con el Barça. Y es que ésta sería ya su única solución para salir del club colchonero en verano tal y como es su deseo porque el Arsenal se habría alejado del argentino casi de forma definitiva.

Julián Álvarez está actuando con total normalidad y, por ahora, no ha vuelto a expresarse públicamente tras sus palabras durante el Mundial en las que dejó claro su deseo de marcharse del Atlético. El jugador se está comportando de manera totalmente profesional, aunque su claro deseo es abandonar la entidad rojiblanca para unirse al Barça, club que ha hecho una oferta formal por él pero que no ha sido aceptada. El Arsenal está casi fuera de la puja.

El Arsenal ha dado un paso atrás en su intento por fichar a Julián Álvarez, algo que puede resultar decisivo si, finalmente, el delantero argentino se empeña en salir del Atlético de Madrid. El club londinense no ha conseguido convencer al goleador colchonero, ni tampoco a su delantero Gyokeres para que entrara en una operación de intercambio de cromos. Ahora se centran en el futuro de Vinicius y a Julián solo le quedaría la alternativa del Barça para realizar un cambio de aires este mismo verano. Todo depende de la fuerza que pueda utilizar Julián en su intento por convencer al Atlético de que no desea vestir más la camiseta rojiblanca.

El Arsenal lo ha intentado todo con Julián, ya que al Atlético de Madrid sí le convencía la posibilidad de que el argentino recalara en Londres. El club rojiblanco solo le ha cerrado la puerta al Real Madrid, con su estrambótica oferta de 150 millones de euros rechazada, y al Barça, al considerar que su propuesta es baja y que sus negociaciones con el futbolista no han llegado por el cauce correcto. La opción del Arsenal podría haberse convertido en una tercera vía para solucionar el tema, pero Julián ha dicho 'no'.

De hecho, el Atlético de Madrid sí que había mostrado cierta predisposición a quedarse a Gyokeres en un intercambio de delanteros más dinero. El delantero sueco gusta a Simeone, pero la operación también ha sido imposible porque ni Gyokeres ni su entorno han entrado en el juego. El mismo entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, confirmó este domingo que el futuro del sueco estaba en el club londinense: "Gyokeres se va a quedar con nosotros".

Julián Álvarez siempre ha tenido claro que, en el caso de salir del Atlético, solo quiere ir al Barça. Lo ha repetido por activa y por pasiva de forma interna a los dirigentes del club rojiblanco, pero no ha servido de nada hasta ahora. El argentino debe volver a la disciplina del club el próximo lunes y habrá que ver si da el paso definitivo. Y este no es otro que expresar públicamente su deseo de abandonar el Atlético para fichar por el Barça. Sería ya un camino casi de no retorno y podría petar todo, pero el Atlético podría verse en serios problemas ya que el delantero podría ser rechazado por su afición y por su entrenador.

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Y es que Simeone, que se reunió con Julián Álvarez en persona en el Mundial, tiene muy claro que no desea a futbolistas que no quieran estar en el club. Ya sucedió con Joao Félix, que acabó marchándose en varias cesiones hasta ser traspasado, y ahora con Julián. En el Barça están esperando este movimiento y lo que pueda derivar después. La oferta, por ahora, no se ha rechazado y se van a tomar el tema con calma, convencidos de que se podría llegar a un acuerdo. Y aquí es dónde, finalmente, si el Atlético abre la puerta a negociar, sí que se podría mejorar algo esta propuesta económica para dar una buena salida a todas las partes.