El Arsenal muestra interés por el fichaje de Koundé

Llegan los días decisivos de mercado y en el Barça comienza a haber mucho movimiento. El club blaugrana se está centrando en las incorporaciones de Rodri, Julián Álvarez y Cancelo, pero también en las salidas, muy necesarias para generar límite salarial ante la ambiciosa planificación de Deco y Flick. Ya ha salido Araujo y el Barça espera colocar a Marc Casadó en los próximos días por unos 40 millones de euros. Otro de los futbolistas que tendría la puerta abierta en el caso de llegar una buena propuesta es Jules Koundé. El francés se ha incorporado a la pretemporada y el Arsenal está muy atento a su situación. Si Koundé abre la puerta, el club londinense está dispuesto a dar un paso al frente ya que busca central-lateral de primer nivel.

La opción Koundé encanta a Arteta, aunque hasta el momento, no se ha podido avanzar, ya que el futbolista renovó hace poco con el Barça y todo indica que desea seguir en el club blaugrana. Pese a todo, Koundé tiene pendiente una charla con Hansi Flick, que ya le dejó clara su situación a Araujo y Casadó entre otros, y habrá que ver cómo acaba todo. El central se ha incorporado hoy a los entrenamientos y habrá que ver lo que sucede. El club blaugrana quiere remodelar parte de la defensa, pero para ello necesita algún ingreso extra y este podría llegar vía Kounde.

Por el momento, el Arsenal ha trabajado en el mercado buscando un central híbrido, que pudiera desempeñar fucniones de lateral derecho. A Arteta le gustan los defensas polivalentes y el francés encaja perfectamente en su estilo. Además, inicia el curso con serios problemas atrás. William Saliba está de baja indefinida por sus problemas de espalda, mientras que Timber tiene problemas crónicos en la ingle y hacen difícil que pueda jugar con continuidad. Van a fichar sí o sí en las próximas semanas.

El Arsenal había fijado su objetivo prioritario en el central del Aston Villa Ezri Konsa, pero el club de Birmingham está exigiendo una cantidad superior a los 75 millones de euros por él, una cifra que en Londres se considera fuera de mercado. Por ese precio, Koundé pasaría a ser una alternativa importante aunque el Arsenal necesitaría convencer a un futbolista que Hansi Flick ha dejado de considerar estratégico. Sí que ha sido importante, pero ha perdido protagonismo el curso pasado y el técnico iba a apostar por Eric Garcia de inicio en esa posición.

Por el momento, en el Barça están a la espera de acontecimientos y preparados para lo que pueda pasar. Aceptarían una propuesta millonaria por Koundé para fichar, seguramente, a un central de primerísimo nivel. Flick tendrá la banda izquierda cubierta por Cancelo -su fichaje es inminente- y Balde, mientras que en la derecha hay alternativas como Eric Garcia y el joven Xavi Espart, que convence claramente al alemán. Todo estaría en manos de Koundé, con contrato hasta el 2030 y un futbolista muy, muy valorado en la Premier.

El PSG también está valorando fichar a un central-lateral de primer nivel, pero hasta el momento no ha dado pasos adelante en este sentido y todo indica que se decantaría por incorporar a un futbolista joven y con proyección. El Bayern también le tiene en cartera, aunque necesita vender antes que fichar.