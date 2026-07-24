El Arsenal espera que el Atlético bloquee el fichaje de Julián por el Barça

El Arsenal está siguiendo una clara estrategia para conseguir el fichaje de Julián Álvarez: esperar a que el futbolista se rinda en su empeño de fichar por el Barça y aparecer como solución para que el delantero pueda abandonar el Atlético. Se´gun 'The Times', el Arsenal mantiene la esperanza de que el club colchonero siga bloqueando su traspaso al Barça y tiene lista ya una oferta tanto al jugador como al Atlético para cerrar una operación relámpago que podría concretarse en el mes de agosto. Todo va a depender de la fuerza del argentino y de su voluntad de abrir una guerra sin cuartel para que el club rojiblanco acabe aceptando negociar con el Barça.

El club inglés, por ahora, no ha conseguido que Julián Álvarez se siente a escuchar su propuesta. Es el jugador elegido por Mikel Arteta para recomponer su ataque en el nuevo proyecto, pero ni sus llamadas ni los intentos del director deportivo, Andrea Berta, han conseguido romper su sueño de jugar en el Barça. Era el escenario que tenía previsto el Arsenal, pero todavía no quieren valorar otras alternativas porque están convencidos de que pueden acabar pescando al futbolista.

La propuesta del Arsenal pasaría por incluir a Gyokeres, delantero al que firmaron el pasado verano por 64 millones de euros y que no ha acabado de cuajar en el equipo. La tasación actual del futbolista sería superior a los 50 millones de euros y a eso se le añadiría una cantidad en cash que podría llegar a 100 millones entre fijo y variables. Una propuesta que para el Atlético podría resultar atractiva ya que Gyokeres es un jugador muy del gusto de Simeone.

Por el momento, el Arsenal ha decidido no entrar en la puja hasta que el entorno del futbolista de el visto bueno a iniciar negociaciones, algo que no harán a corto plazo. La idea del jugador solo pasa por jugar en el Barça y habrá que ver si hace un nuevo intento para presionar al Atlético. Hay mucha expectación por si Julián decide hablar públicamente y aprieta dejando claro que quiere vestir de blaugrana.

Por el momento, el Atlético ha convocado a Julián a los entrenamientos de pretemporada para el próximo 10 de agosto y no hay ninguna señal de que el futbolista vaya a ponerse el rebeldía. Julián sí que quiere hablar con los dirigentes rojiblancos para intentar reabrir las negociaciones entre clubs. El Barça se mantiene firme asegurando que la oferta que realizaron es inamovible y que tiene fecha de caducidad. Se acerca la fecha fijada como límite y, por ahora, el Atlético ni va a contestar.