El Arsenal despeja al Barça el camino por Julián Álvarez

Aparcado el Mundial que supuso la segunda estrella para la selección española, se reactiva el fútbol de clubes y un mercado de fichajes que pisará el acelerador en las próximas semanas. El caso Vinicius Junior, que ha estado latente durante muchos meses, se ha activado con mucha fuerza ante el interés del Arsenal por el delantero del Real Madrid; un movimiento que puede afectar de manera muy seria otra de las operaciones entre dos grandes de la Liga, el traspaso de Julián Álvarez al Barça, al que por ahora se niega rotundamente el Atlético de Madrid.

El Atlético reaccionó con una inesperada agresividad desde el primer momento en el que se conoció el interés del Barça por Julián Álvarez. La interferencia de Florentino Pérez, en plena campaña electoral a la presidencia del Real Madrid, quedó en anécdota. Los dirigentes del Atlético de Madrid menospreciaron la capacidad económica del Barça así como su oferta de 100 millones de euros, más aún después de que tras su actuación en el Mundial 2026 la cotización del argentino se revalorizara hasta los 120 millones de euros.

El gesto público de la Araña, pidiendo al Atlético que negocie con el Barça su salida para "cumplir su sueño" de vestir la camiseta azulgrana provocó que los dirigentes colchoneros se enrocaran todavía más: mantienen la convocatoria del 10 de agosto para que Julián se incorpore a los entrenamiento a las órdenes de Diego Pablo Simeone; y tras asegurar Jesús Gil Marín que no aceptarán ninguna oferta azulgrana, ni de 100, ni de 150 ni de 200 millones, se mostraron receptivos a cualquier alternativa pese a que el jugador ya les había comunicado que únicamente aceptaría salir con destino al Spotify Camp Nou.

Se desvaneció la carta ganadora

La irrupción en escena del Arsenal parecía una carta ganadora para el Atlético. Los 'gunners' querían a Julián Álvarez para completar un ataque de ensueño y su oferta parecía inigualable: una cifra cercana a los 100 millones además de incluir en la operación a Viktor Gyökeres, un futbolista por el que pagó 64 millones de euros en en verano de 2025 y que puede encajar a la perfección en el estilo de juego del Cholo Simeone.

El Barça no estaría en condiciones -ni querría- responder a esta oferta del club inglés. Aunque se manejaron los nombres de Marc Casadó, Ferran Torres o Ronald Araujo, a día de hoy parece imposible que alguno de estos jugadores pueda entrar en una operación por Julián Álvarez. Y después está el factor meramente económico pues el club catalán no está dispuesto a superar ciertos límites.

De hecho, en el seno del Barça se debate entre diferentes posibilidades. Especialmente en el área deportiva, están los partidarios de no subir su oferta de 100 millones fijos pues se considera que es una cifra absolutamente ajustada, y prefieren explorar otras alternativas de mercado que ya tienen en la agenda; mientras que otro sector es partidario de mantenerse a la expectativa pues Julián Álvarez podría hacer un segundo gesto público que podría ser fundamental para obligar al Atlético a que acepta sentarse a negociar.

De hecho, a nadie se le escapa que la decisión del Arsenal de cambiar sus planes e intentar el fichaje de Vinicius Junior, dejando en segundo lugar la puja por el delantero del Atlético está motivada, en buena medida, en que Julián Álvarez no ha querido escuchar al técnico del conjunto 'gunner', Mikel Arteta ni del director deportivo del club inglés, Andrea Berta, precisamente ex responsable de esa misma área en el Atlético de Madrid hasta enero de 2025 y uno de los artífices de la llegada del atacante argentino al Metropolitano en 2024.