¡El Arsenal aprieta para cerrar el fichaje de Julián Álvarez!

El Arsenal estaría intentando cerrar un acuerdo para llevarse el fichaje de Julián Álvarez en las próximas semanas. 'The independent' afirma que el club londinense ahora ve opciones de llevarse al delantero argentino y que ha iniciado una ofensiva ante el colapso que tiene el Atlético de Madrid con este futbolista. La información asegura que Julián y su entorno priorizan jugar en el Barça, pero no le han cerrado las puertas al club inglés, por lo que intentarán concretar un acuerdo con todas las partes invirtiendo una cantidad millonaria que podría desbloquear uno de los culebrones del verano. Su director deportivo, Andrea Berta, ex del Atlético, ya estaría manos a la obra con el objetivo de firmar sí o sí al futbolista,

'The independent' concreta que el Arsenal ha comenzado a moverse cuando ha disminuido el ruido entorno al futbolista y, sobre todo, se ha ido cayendo competencia como la del Real Madrid, club que no tiene ninguna opción, y el PSG, que prioriza otras operaciones como las de Diomandé y Ferran Torres. La batalla para el Arsenal estaría en el Barça, pero los dirigentes londinenses tienen entendido que el Atlético no va a vender al futbolista hacia el Camp Nou, por lo que podrían quedar como única alternativa viable.

El Arsenal se había desmarcado algo de la opción Julián Álvarez para sondear la posibilidad de fichar a Barcola, pero el PSG está exigiendo cifras descomunales, lo que daría a entender que por ahora el futbolista no estaría claramente en el mercado. Quieren dar un golpe con la llegada de un delantero top y la única opción viable que ven en estos momentos es la de Julián Álvarez, que no habría dado un 'no' rotundo al Arsenal para avanzar en la operación.

El club londinense ya está actuando y quiere tener todo perfilado para cerrar su fichaje justo después de finalizar el Mundial y con el futbolista ya centrado en su futuro. El club inglés tenía previsto invertir en un primer momento 100 millones de euros en el futbolista, pero son conscientes de que deberán subir su apuesta en los próximos días. Ya habría contactos directos entre todas las partes y el Arsenal está intentando hacer ver a Julián que su opción es la mejor para poder desbloquear su salida del Atlético.

En el Barça son conscientes de los movimientos de última hora del Arsenal, pero mantienen la tranquilidad ya que saben de la predisposición del futbolista a vestir la camiseta blaugrana. Van a mantener su propuesta económica de 100 millones entre fijo y variables y esperan una respuesta del Atlético cuando acabe el Mundial y cuando Julián sea ya libre de poder hablar directamente con los dirigentes rojiblancos y forzar su salida.