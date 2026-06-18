La arriesgada postura del Barça por Joao Cancelo

Avanza el mes de junio y el Barça sigue sin novedades sobre el futuro de Joao Cancelo. La revolución deportiva en la que está inmersa el Al Hilal con la más que posible llegada de Richard Hugues (Liverpool) como nuevo director deportivo y la destitución de Inzaghi como entrenador han paralizado todos los movimientos en el club saudí. Tanto es así, que el Al Hilal podría cambiar de opinión sobre Cancelo dependiendo del nuevo técnico que llegue al banquillo. Aquí, el Barça ha tomado una clara decisión que afecta por ahora a los movimientos de mercado: se fichará lateral zurdo, pero se ha decidido esperar por Cancelo hasta un tiempo prudencial. Hay acuerdo con el futbolista pero no se va a pagar una cantidad desorbitada por un jugador que estaba descartado en enero en su club y al que le queda solo un año de contrato.

Cancelo tiene el OK total deportivo del Barça tanto de la dirección deportiva como de Hansi Flick. El técnico, incluso, le dio la titularidad por delante de Balde y apostó por el portugués a pierna cambiada elogiando su participación en el juego blaugrana en el final de temporada. Flick cree que Cancelo puede ser una figura importante en el proyecto por su polivalencia y ha pedido su continuidad, pero esa no será a cualquier precio.

El Barça ha llegado a un entente con Cancelo para las dos próximas temporada y ha dado unas claras coordenadas a su agente, Jorge Mendes, para que negocie su salida del Al Hilal. El club blaugrana no desea pagar una cantidad alta por el lateral y está dispuesto a realizar algún negocio con los saudís. El nombre de Casadó está encima de la mesa, pero deportivamente el club saudí no ha decidido aún las contrataciones por lo que todo está en el aire. Hasta principios de julio no van a comenzar a moverse las piezas, por lo que no quedará más remedio que esperar.

El asunto Cancelo está afectando a la planificación porque el Barça podría perder alguna de las alternativas que tenía encima de la mesa. Flick ha pedido reforzar el lateral zurdo con Cancelo y, si no es posible, con algún jugador top que llegue para ser titular indiscutible en la posición. Es por ello que el club blaugrana se informó de la situación de Cucurella y también está atento al futuro de otros futbolistas como Cambiaso (Juventus) o Grimaldo (Bayer Leverkusen). Los dos casos podrían complicarse porque el italiano ya está cerca de firmar por el Chelsea y Grimaldo tiene una oferta del Atlético de Madrid y podría comprometerse pronto.

El Barça baraja alguna alternativa más de mercado, pero no va a mover ficha hasta conocer la decisión final sobre Joao Cancelo. Y aquí hay cierto optimismo porque el portugués ha pedido salir del Al Hilal de forma pública e internamente. Todo dependerá de la dureza negociadora del club saudí, ya que el Barça entiende que el futbolista tiene una edad y no se pueden pagar según qué cantidades. Cancelo ha hecho un esfuerzo para jugar los dos próximos años con el Barça y renunciaría al multimillonario salario que le resta en Arabia Saudí para percibir una ficha muy comedida en el Camp Nou.

Al Barça le hubiese gustado aclarar este tema, como mucho, a finales de junio pero no va a ser posible. Por el momento, el jugador tiene el compromiso de que se hará todo lo posible por traerle, pero el club juega también a varias bandas porque no desea quedarse sin lateral. Lo que queda claro es que Alejandro Balde partirá como claro suplente -ya lo fue en el último tramo de temporada-. El canterano es consciente de la situación y también de que el club estaría abierto a venderle si hay una oferta buena para todas las partes, pero por ahora ha decidido quedarse en la entidad blaugrana para intentar luchar por tener minutos. Si la situación sigue así y solo tiene una presencia testimonial, su futuro podría variar a partir de enero.