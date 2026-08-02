La arriesgada estrategia de Vlahovic para fichar por el Barça

El nombre de Dusan Vlahovic es ya uno de los culebrones del mercado futbolístico. El delantero serbio, atacante libre con más tasación que hay en Europa, ha vuelto a dar esquinazo al Besiktas para seguir con opciones de jugar o bien en el Barça o seguir en la Juventus, club que parece que le ha cerrado las puertas de forma definitiva. Vlahovic y su entorno están muy pendientes de la evolución del mercado blaugrana y creen que, al final, van a tener opciones de firmar.

Dusan Vlahovic tiene desde hace prácticamente un mes una propuesta millonaria del Besiktas para hacerse con sus servicios. Le abonan algo más de cinco millones de euros como prima de fichaje y un salario de 8 millones de euros netos por cada una de las dos temporadas que firmaría. Una propuesta que, a nivel económico, nadie va a igualar.

Vlahovic pidió un tiempo prudencial para responder y, finalmente, recibió un ultimátum del Besiktas. El goleador ha pedido más tiempo y la operación no ha caído porque el técnico del equipo turco, Vinzenzo Italiano, ha pedido calma a sus directivos. Italiano tuvo a Vlahovic en su mejor época en la Fiorentina y está convencido de que marcará las diferencias en su equipo.

El entorno de Vlahovic se ofreció al Barça a principios de mercado, pero ya le dejaron claro que no era prioridad. Sus exigencias económicas tampoco gustaron. Prima de fichaje de 10 millones y salario de 8 millones netos. Estaba absolutamente descartado porque la dirección deportiva y Hansi Flick siempre han priorizado a Julián Álvarez y van a luchar por él.

Con el paso del tiempo y tras su ruptura final con la Juve, Vlahovic rebajó sus pretensiones para el Barça acomodando un salario que sí entraría dentro de los parámetros económicos del club. Pero debe esperar. Por ahora, su nombre está encima de la mesa pero no se ha dado ningún paso al frente y es dudoso que el club blaugrana lo haga. Entienden que se trata de un delantero de muchísima calidad, pero sus recientes problemas físicos y su estilo de juego generan muchas dudas.

Eso sí, el Barça está atento y en las últimas semanas de mercado puede pasar de todo, sobre todo si sale Ferran Torres al PSG. Vlahovic mantiene su esperanza, aunque su estrategia es arriesgada porque el Besiktas podría retirar su oferta y quedarse sin destino. Le dan de plazo hasta el 10 de agosto. Y, por ahora, se la está jugando.