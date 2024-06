¿Quién arrancará la pretemporada del Barça con Flick?

Pasan los días y Hansi Flick empieza a tener cada vez más claro cuál será el 'esqueleto' de la plantilla con la que podrá contar para arrancar su andadura como técnico del Barça.

Para empezar, es consciente que para iniciar el 10-11 de julio no tendrá a sus órdenes a la mayoría de sus pesos pesados. Ya sea por la Eurocopa (Ferran, Lamine Yamal, Pedri y Fermín (España), Ter Stegen y Gündogan (Alemania), Joao Félix y Joao Cancelo (Portugal), Lewandowski (Polonia), Koundé (Francia) y Christensen (Dinamarca)) o en la Copa América (Raphinha y Ronald Araujo).

Dependiendo de cuándo vayan cayendo sus selecciones (sobre todo en el caso de la Eurocopa, puesto que la Copa América arranca este jueves y se alargará más), se irán reincorporando a los entrenamientos del Barça más pronto o más tarde.

Pero contando que alguno quede eliminado en fase de grupos, tendrá las correspondientes tres semanas de vacaciones y se perdería los primeros días de Flick en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

LOS CEDIDOS

De esta forma, vayamos con la lista de jugadores que sí, seguro, se pondrán a las órdenes de Hansi. Empezando por los que regresan de cesión como Ansu Fati, Julián Araujo, Pablo Torre y Álex Valle. Casos dispares, pero todos empezarán intentando ganarse la confianza del germano.

El agente de Valle se reunió con Deco este miércoles y se acordó que hará pretemporada. Y la evolución marcará la disponibilidad, como tanto gusta de rezar el Barça en sus comunicados médicos.

Julián Araujo, en el Mallorca-UD Las Palmas / EFE

A Julián se le valora mucho y tiene muchos números de tener dorsal. Ya se le ha informado y se machaca para empezar a tope el curso. Ansu quiere ganarse la oportunidad pese a que, en su caso, lo tiene complicado y podría apuntar a otro préstamo. Pablo Torre, por su lado, no tiene sitio en la primera plantilla pero se le citará si no se ha resuelto todavía su futuro.

CUATRO DE LA PRIMERA PLANTILLA

A partir de ahí, futbolistas que no han sido llamados para los torneos internacionales y tienen contrato en vigor. Oriol Romeu, Iñaki Peña, Balde (ya estará recuperado de la lesión) e Iñigo Martínez. Marcos Alonso termina contrato y no seguirá y Sergi Roberto también finaliza vinculación el 30 de junio y su futuro sigue en el aire (podría pactar empezar a entrenar sin tener ficha). Veremos si hay movimientos estos días, pero no parece que vaya a arrancar. Veremos si Frenkie de Jong, que finalmente se quedó fuera de la Eurocopa por el tobillo, está para empezar ya con el grupo. O debe seguir haciendo rehabilitación. Gavi continuará, piano piano, con su recuperación, con la que no hay ninguna prisa.

CANTERANOS

A partir de ahí, se sumará una amplia ristra de canteranos. Marc Casadó, Héctor Fort, Marc Guiu y Marc Bernal (tal y como avanzó SPORT), confirmados. A ellos se les sumaría Unai Hernández, que está negociando su renovación y al que podrían ofrecerle pretemporada con la primera plantilla tras su espectacular progresión. Y caerían más. Ander Astralaga bajo palos. Y Noah Darvich, al que Flick conoce bien y parece que puede tener la oportunidad.

Casadó ante el Nàstic en el Johan / VALENTÍ ENRICH

A ellos se les sumarán otros seguro. Gerard Martín, Pelayo, Pau Prim, Aleix Garrido. Todos ellos tienen números. El filial termina este domingo la temporada, por lo que apenas tendrían 2-3 semanas de vacaciones. Pero, sin dudas, el motivo de acortarlas valdría la pena.

LOS JUEGOS Y EL CASO DE FAYE

A partir de ahí, recalcar que Pau Cubarsí y Eric Garcia estarán en los Juegos y se incorporarían ya para la segunda semana de agosto (el de Martorell veremos si no ha cerrado su futuro por aquel entonces lejos de Barcelona). Mika Faye, que acaba el curso este domingo también, ya podría haber cerrado su salida. Si no, estaría para esos 10-11 de julio con Flick.

En total, hablamos de 15 más o menos seguros y otros canteranos que podrían sumarse. Los primeros hombres de Hansi.