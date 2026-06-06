Áron Yaakobishvili hace historia a la espera de resolver su futuro en el Barça

Áron Yaakobishvili se ha convertido en el guardameta más joven en debutar con la selección absoluta de Hungría. El meta juvenil del FC Barcelona ha logrado este récord en su país con 20 años y 3 meses, después de haber ido escalando por las categorías inferiores y ser ya un proyecto de presente en el país magiar. En su equipo, las cosas le están yendo con más lentitud a Yaako, aunque su proyección y sus cualidades son muy bien valoradas en la entidad azulgrana. Tras haberse pasado la temporada cedido en el Andorra con resultado irregular, pues acabó perdiendo la titularidad en detrimento del ecuatoguineano Jesús Owono, Áron apunta a otro préstamo que debería quedar cerrado en los próximos días.

Tres paradas salvadoras

Yaakobishvili, de 20 años, justo hacía un año exacto que había debutado con la sub-21 de Hungría, una derrota por 1-2 contra Albania que, a la postre, fue su único partido. Así que el salto fue tremendo cuando este viernes, el seleccionador magiar, el italiano Marco Rossi, le dio la alternativa en el amistoso contra Finlandia disputado en el Puskás Aréna de Budapest ante 53.148 espectadores, lo que todavía le dio más empaque a este debut. Áron sustituyó a Péter Szappanos en el minuto 63 y aunque encajó un gol del finlandés Tony Miettinen en el 71', la victoria (2-1) ya no se les escapó a los centroeuropeos, que no jugarán el Mundial 2026 tras quedar terceros en su grupo de clasificación (por detrás de Portugal y de Irlanda).

Y no se le escapó el triunfo a Hungría porque, ya en el añadido, Áron Yaakobishvili, realizó una soberbia intervención, sacó la mano por bajo, para evitar el empate de Topi Keskinen. Antes, había realizado dos paradas de muchísimo mérito, sobre todo cuando puso el brazo duro también ante Keskinen. Estuvo espectacular y se convirtió en el héroe del partido. El debut soñado.

"Es un sueño hecho realidad"

Áron lo celebró por todo lo alto después de haber estado en la convocatoria de la ventana de marzo sin haber tenido minutos. "Es un sueño hecho realidad. Desde que era un niño pequeño, había soñado con la llegada de este día. Es el sueño de cada niño jugar en el Puskás Aréna. Se ha hecho realidad y estoy muy feliz", señaló el guardameta juvenil del FC Barcelona tras sus primeros y exitosos minutos con la absoluta de su país.

Las incógnitas del futuro

Mientras Yaako se hace profeta en su tierra, las dudas se ciernen sobre su futuro. En SPORT ya informamos que todo lleva a una nueva cesión del meta húngaro, con la premisa de que sea más fructífera, en cuanto a minutos, que la finalizada con el Andorra. Fabrizio Romano añade que hay ya dos ofertas importantes en el club azulgrana para salir a préstamo, aunque a Hansi Flick le convence mucho un portero que, con 20 años, 1,87 centímetros de altura, gran agilidad y buena interpretación con el balón en los pies, tiene un gran futuro por delante.