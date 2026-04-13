Arnau Torelló, psicólogo deportivo: "Estas son las 5 claves psicológicas para que el Barça remonte al Atlético de Madrid"

El FC Barcelona quiere estar sí o sí en las semifinales de la Champions League, pero antes deberá remontar la eliminatoria tras perder 0-2 en la ida contra el Atlético de Madrid. Un encuentro que estuvo marcado por las controvertidas decisiones arbitrales de István Kovács, quien expulsó a Pau Cubarsí y no sancionó un claro penalti a favor del Barça, tras un desentendido entre Musso y Marc Pubill.

El conjunto de Hansi Flick se enfrenta a uno de los partidos más importantes de la temporada, ya que lograr una victoria por más de dos goles en el Riyadh Air Metropolitano no será tarea fácil. Sin embargo, en el vestuario hay una gran confianza en que lo lograrán, por lo que será esencial que todos los futbolistas ofrezcan su mejor versión.

Desde SPORT hemos contactado con el psicólogo deportivo Arnau Torelló para analizar cuáles son las cinco claves psicológicas para que el Barça pueda remontar en el Riyadh Air Metropolitano. En primer lugar, quiso dejar claro que para dar la vuelta a una eliminatoria como esta no solo se necesita "fútbol", sino "saber gestionar el cerebro en un entorno hostil, bajo presión extrema y con poco margen de error". Por esta razón, desveló cinco aspectos diferenciales que "pueden marcar la diferencia".

1- Jugar contra el marcador… sin jugar para el marcador

La primera clave que otorgó es aprender a controlar la ansiedad, debido a que es el error más frecuente en remontadas: "El equipo deja de jugar y empieza a perseguir el resultado". Lo que es a nivel psicológico el 'outcome focus' (foco en el resultado). "Está demostrado que reduce la calidad de la toma de decisiones porque aumenta la ansiedad y estrecha la atención", señaló.

Por ello, el Barça necesita dividir el partido en bloques mentales, según Torelló:

Primeros 15 minutos: imponer ritmo

Siguiente fase: generar ocasiones

Últimos minutos: sostener dominio

Pedri, en el partido ante el Espanyol / Valentí Enrich

"Es fundamental no pensar 'tenemos que marcar dos', sino 'tenemos que hacer bien este tramo'. El equipo que juega el presente compite mejor que el que juega el resultado", advirtió.

2- Anticipar el golpe antes de que llegue

El psicólogo deportivo avisó de que "una remontada casi nunca es limpia", por lo que el Barça tendrá que vivir momentos duros, como un posible gol del Atlético de Madrid, una ocasión fallada muy clara o una decisión arbitral en contra. Es esencial que Flick haya preparado mentalmente al equipo.

"Aquí entra un concepto clave, la inoculación del estrés. El Barça debe haber trabajado algo así internamente: 'Si nos marcan, no cambia el plan o hacemos esto otro' o 'Si fallamos una clara, seguimos igual y añadimos esta estrategia o idea nueva'. Esto evita el colapso emocional tras un evento negativo", expuso.

3- Regulación de la activación: ni ansiedad ni exceso de revolución

Torelló apuntó que en partidos de alta exigencia aparece un riesgo doble: ansiedad, que se traduce en bloqueo, e hiperactivación, lo que son errores no forzados. Normalmente, el inicio del partido suele ser crítico, ya que salir demasiado acelerados puede provocar pérdidas y malas decisiones. Aunque, si el Barça sale contenido provocará falta de agresividad.

La solución que dio es que el conjunto azulgrana "necesita intensidad controlada, no descontrolada. Esto se traduce en: ritmo alto, pero cabeza fría".

Cubarsí, Lamine Yamal, Araujo y Rashord celebran un gol contra el Celta de Vigo / Valentí Enrich

4- Atención selectiva: saber qué ignorar es tan importante como saber qué mirar

Es obvio que el Metropolitano habrá ruido, presión ambiental, interrupciones y protestas, lo que hará que "el cerebro de los jugadores recibe miles de estímulos, pero no puede procesarlos todos". Por ello, Torelló manifestó que "el Barça debe tener claros sus focos atencionales: balón, posicionamiento y acertar con la primera decisión tras recuperación".

En cambio, debe eliminar el ruido del público, las provocaciones y fijarse en el marcador. "El equipo que mejor filtra estímulos compite más estable", compartió el psicólogo deportivo.

5- Identidad colectiva: creer antes de ver

Quiso dejar claro que "remontar fuera de casa exige algo más que táctica, ya que exige creencia colectiva real", debido a que no es un tema motivacional superficial, sino operativo: "Más agresividad en duelos, insistencia tras error y continuidad en el plan".

Noticias relacionadas

Por último, afirmó que una remontada de este calibre depende de "cómo el equipo gestiona la presión, el error, el tiempo y el ruido".