Arnau Torelló, psicólogo deportivo: "Marc Bernal está empezando a recuperar la identidad competitiva"

Muy buenas noticias para el FC Barcelona: Marc Bernal está de vuelta. El mediocentro culé sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y una lesión asociada al menisco externo que le dejó un año fuera de los terrenos de juego. No obstante, el de Berga empieza a recuperar su mejor versión, y así lo demostró el pasado sábado ante el Mallorca.

Hansi Flick optó por darle minutos —entró en el 67 en sustitución de Dani Olmo— y el futbolista respondió a lo grande. No perdió la posición, desplegó un gran nivel de juego y puso la guinda final al partido con un auténtico golazo que jamás olvidará.

Desde SPORT hemos hablado con el psicólogo deportivo Arnau Torelló para analizar qué puede suponer este gol para el futbolista, especialmente después de la lesión que sufrió. En primer lugar, el experto expone que no es nada fácil volver a rendir al máximo nivel tras una rotura del cruzado: "El reto grande no es solo la rodilla, sino el cerebro".

El principal motivo que destaca es que "la rodilla puede estar 'apta' en pruebas físicas, pero el sistema nervioso tarda más en fiarse", ya que el futbolista ha vivido los últimos meses con la idea de que se rompió: "Esa huella se convierte en una especie de radar interno que vigila cada apoyo, cada giro, cada aceleración. No siempre es un miedo consciente; a veces es una micro-duda. Y esa micro-duda cambia decisiones: llegas medio segundo tarde, eliges el pase “seguro”, evitas el choque, o no atacas el espacio con la misma convicción".

Por esta razón, el gol de Bernal tiene un "valor psicológico enorme", ya que no se trata de un "gol más". "Es un mensaje del cuerpo a la mente: 'Puedo hacerlo otra vez y en alto nivel'. Y eso tiene un efecto muy concreto: reduce el miedo a la recaída, aumenta la confianza real y acelera la readaptación mental al ritmo de competición", comparte.

Marc Bernal ya recuerda al del arranque de la pasada temporada / EFE

El experto asegura que una de las señales de que ya estás recuperado no es solo que la lesión haya sanado, sino poder vivir una acción exitosa que te devuelva la confianza. En términos de psicología, esto se conoce como autoeficacia.

El contexto de Bernal no era nada sencillo: "Volver con pocos minutos y en un mediocampo plagado de competencia suele aumentar la presión". Sin embargo, el futbolista azulgrana mostró serenidad, una señal de que "empieza a recuperar su identidad competitiva".

Tiene claro que el gol de Bernal "es un desahogo" después de varios meses de rehabilitación. Por último, manifiesta que el futbolista ya empieza a sentirse importante, y es una de las mejores noticias en clave Barça.