Arnau Tenas cuenta los motivos por los que se marchó del Barça

Arnau Tenas explica los motivos de su salida del Barça. El portero de Vic quedó libre del conjunto azulgrana en junio de 2023 y actualmente defiende la portería del PSG bajo las órdenes de Luis Enrique. No obstante, es el segundo portero y desde su salida del conjunto azulgrana la temporada pasada solamente ha disputado seis partidos. En una entrevista al 'Què T'hi Jugues' de la SER, Arnau Tenas se sinceró y afirma que el club no quiso renovarlo, lo que obligó a Tenas a buscarse un destino lejos de Barcelona.

"A mí no me enviaron ninguna oferta de renovación. No me dijeron nada... me llegan a decir dos semanas antes de que se me acabase el contrato que cuenta con Ter Stegen e Iñaki Peña, y además la situación económica no es buena, pero que me renuevan, y yo firmo cualquier contrato para quedarme. Me hubiera ido a jugar a otro sitio (cedido) porque en ese momento me tocaba irme para jugar porque en el primer equipo no tenía sitio", afirma Tenas.

"Nadie me dijo nada. No me lo esperaba"

Arnau Tenas tomó la decisión la pasada temporada de dejar el FC Barcelona y fichar por el París Saint Germain. El jugador no alcanzó a un acuerdo para su renovación con la entidad barcelonista y eligió una gran opción como es el PSG. El Barça, bajo las órdenes de Xavi, contaba en ese momento con Ter Stegen e Iñaki Peña, que volvía tras su cesión en el Galatasaray con el objetivo de quedarse en el Barça, asumiendo el rol de segundo portero. "Ha salido que el Barça no ha ejecutado mi renovación. Es verdad, lo puedo confirmar", dijo Tenas.

El de Vic estaba llamado a ser algún día el portero del primer equipo del Barça, pero Ter Stegen, a sus 32 años, aún tenía recorrido e Iñaki Peña asumía bien su rol de segundo, con los jóvenes Astralaga y Kochen completando su formación en el Barça Atlètic. "La verdad que no me lo esperaba. Nadie me puso una oferta encima de la mesa para decirme sí o no. Me dijeron que confiaban con los tres porteros que había, pero que me quedase un año más en el filial. Y yo no quise. Tenía que crecer y jugar y tocar lo profesional. Yo estuve un mes y medio que me llamaba todo el mundo, de todas las ligas", continúa Tenas.

El PSG ofreció a Arnau la ficha de jugador del primer equipo, y la temporada pasada disputó seis partidos de la Ligue1, desbancando a Keylor Navas como segundo portero del equipo y solo superado por el italiano Ginaluigi Donnarumma.

"Tengo que tener paciencia"

Esta temporada, Arnau Tenas llega reforzado al primer equipo tras unos Juegos Olímpicos donde ha sido el gran protagonista. Disputó todos los partidos, se ganó el puesto, y repartió una asistencia en la final, dejando muy buenas sensaciones a sus 23 años. No obstante, en el PSG, ha alcanzado su objetivo de ganar experiencia en el fútbol de élite y tener fichar del primer equipo.

Es el segundo portero y esperará su oportunidad tras la marcha de Donnarumma. "Ahora en el PSG tengo que tener paciencia y esperar para jugar. No puedo pretender jugar 40 partidos, la juventud tiene prisa", concluye Tenas.