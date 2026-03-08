Arnau Rafús: "Fue un palo no seguir en el Barça, pero seguí mi camino y debuté en Primera"

Aterrizó muy joven en La Masia. El Barça lo captó del Vic-Riuprimer y fue quemando etapas en el fútbol formativo azulgrana hasta su debut con el Barça Atlètic. Los primeros años iba y venía desde la capital de Osona en taxi. Luego se instaló en La Masia. Durante todo este tiempo compartió batallas y anécdotas con futbolistas que actualmente han derribado la puerta del primer equipo como Casadó, Fermín o Balde.

De hecho, con Fermín incluso compartió clase en la universidad e iban juntos desde la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Pero ya nos irá contando paso a paso Arnau Rafús, que atiende a SPORT desde León. Desde este curso milita en las filas de la Cultural Leonesa en Segunda A.

Arnau, ¿cómo fue ese proceso de salir después de tanto tiempo en el ecosistema del Barça?

Salgo del Barça después de siete temporadas en el club. Fue una salida marcada también por una lesión de cruzados esa temporada. El club consideró que lo mejor para mí era buscar minutos fuera y me fui al Valladolid. Allí me acogieron muy bien y apostaron por mí. De hecho, la temporada siguiente debuté con el primer equipo en Primera División. Ahora estoy en la Cultural Leonesa y estoy muy contento, aunque la situación personal no sea la de tener muchos minutos. Intento ayudar al equipo en todo lo que puedo.

En el fútbol base del Barça estás acostumbrado a dominar los partidos, a tener mucha posesión y a que te lleguen poco. ¿Notas mucho el cambio cuando sales fuera?

Totalmente. En el Barça eres casi un jugador más de campo porque el equipo domina tanto con balón que gran parte de tu participación es con el pie. Pero al final un portero tiene que parar. En el Barça quizás te llegan una o dos veces por partido y tienes que estar concentrado porque esas acciones pueden ser decisivas. En otros equipos, donde la posesión está más repartida, intervienes más. Es cuestión de adaptarse al contexto.

¿Hacíais mucho trabajo específico para la salida de balón?

Durante la semana trabajábamos mucho el juego de pies, tanto de forma específica como integrado con el grupo: rondos, juegos de posición, situaciones reales de presión. Eso te da timing y coordinación con los compañeros.

En verano de 2023 el club te comunica que es mejor que sigas tu carrera fuera. ¿Cómo lo viviste a nivel personal?

Los cuatro últimos años en el Barça viví en Barcelona: dos en la Masía y dos en un piso con un compañero. Mi vida giraba en torno al fútbol y al club. Los fines de semana volvía a Vic para ver a la familia, pero mi día a día era el Barça. Cuando te dicen que no sigues, obviamente te llevas un palo porque es el club de tu vida y tu sueño es llegar al primer equipo. Pero sabes que es muy difícil. Lo que toca es levantar la cabeza y buscar tu camino. El año pasado pude debutar en Primera, que era uno de mis sueños, y sigo trabajando para consolidarme como profesional.

¿Se os prepara psicológicamente para ese momento?

Sí, hay buenos profesionales que te ayudan, pero cuando llega una noticia así nunca estás completamente preparado.

Existe un poco la etiqueta de que el portero del Barça tiene que ser bueno con los pies. Y el resto es un poco secundario. ¿Crees que a veces se olvidan las otras facetas?

No lo veo así. Cualquier club que te ficha te estudia. Es verdad que se presupone que un portero del Barça juega bien con los pies porque lleva años haciéndolo, pero también tiene que controlar espacios, dominar el juego aéreo y, sobre todo, parar. El modelo de juego te obliga a participar mucho con balón, pero también tienes que estar listo para ese 20-30% sin balón.

Debutaste con el Valladolid en Primera. ¿Cómo fue ese día, lo sabías previamente?

No me lo esperaba. Por la mañana el entrenador nos comunicó la decisión a mí y a André. Yo era portero del filial. Lo recuerdo como un momento muy bonito. Perdimos 2-1 en casa de la Real Sociedad, pero el debut en Primera es algo único y se queda para siempre.

Me alegré mucho cuando debutó Casadó, tenemos una relación de amistad, le escribí

Compartiste siete años con Marc Casadó...

Llegamos al Barça el mismo año. Entramos siete fichajes nuevos y uno de ellos fuimos nosotros. Con Casa al final tenemos una relación de de amistad porque un poco éramos los dos de esa zona de centro y siempre nos hemos llevado muy bien. Su irrupción no me sorprendió porque al final yo sé que después de siete años el potencial que puede dar y sé de lo que es capaz. No solo con el balón, sino también sin el balón es y era un jugador muy muy bueno. Me alegré mucho por él cuando debutó. Le escribí, obviamente. Hemos estado en contacto y me alegro tanto por él como por Fermín o Balde. He pasado siete años con todos ellos. Son amigos de una relación de fútbol, sana, de amistad de toda la vida y lo están haciendo muy bien.

Arnau Rafús y Casadó posan juntos / SPORT

No lo tiene nada fácil compitiendo por el puesto con Frenkie y Bernal. Parece que cada vez que hable tenga que reafirmar que es del Barça hasta la médula y no se quiere ir...

Marc todos lo sabemos que es culé 100% y defiende lo suyo, defiende su club y obviamente pues lo va a hacer hasta la muerte, pero bueno, al final la situación es la que es y él cuando cuando crea oportuno o se irá o se quedará. Hará lo que él le crea que es mejor para su futuro. Pero bueno, te lo digo yo que estar en el Barça siempre es lo mejor que hay.

Con Fermín compartimos vestuario y universidad, lo pasaba a buscar e íbamos juntos en coche

La evolución de Fermín ha sido espectacular...

Llegamos el mismo año Casadó, Fermín y yo. Fermín era muy bueno técnicamente, pero aún no había pegado el estirón físico. Era como le decía el comentarista del Barça, Fermín el 'Pequeñín'. Compartimos vestuario y hasta universidad; lo llevaba en coche cada día para hacer la carrera de CAFE. Fue quemando etapas con nosotros, unos años con más y otros con menos participación. Creo que la cesión al Linares le vino muy bien, la rompió. Cuando volvió era otro jugador: más hecho físicamente, con esa garra y calidad que siempre ha tenido. Siempre ha tenido eso, querer el balón, el carácter, la garra. Me alegré mucho cuando se consolidó en el primer equipo. Es uno de los mejores jugadores de España, creo que ha renovado ya dos o tres veces.

¿Se notaba mucho la diferencia de tamaño con el resto?

Tengo una foto que nos hizo mi padre en la que lo cojo en brazos. Y la verdad ques es muy graciosa. Había mucho diferencia. Vaya, entre un chico que ha pegado el estirón y otro que no. Ahora nos ves y ya es otra cosa.

Arnau Rafús y Fermín, durante su etapa en el fútbol formativo del Barça / SPORT

Parece casi una utopía que un portero de la cantera se asiente como titular en el Barça. Desde Víctor Valdés...

A ver, es que estamos hablando de Víctor Valdés, uno de los mejores de la historia. Es una posición complicada porque juega uno. El Barça es un gigante y la competencia es enorme. Pero salen buenos porteros: Iñaki Peña, Arnau Tenas… Joan García ahora lo está haciendo muy bien y creo que es un portero top, además de una gran persona. Hay portero para años.

¿Te convence lo que has visto de Joan hasta ahora, entonces?

Creo que que Joan es un portero TOP...mira, yo lo conocí en en la universidad y ya no solo por cómo es en el campo porque se ve que es un portero TOP-3 O TOP-5 mundial, sino también como persona. Es muy buena persona, es cercana, la verdad es que que es un tío de 10 y eso también se ve un poco reflejado en los fichajes, en el buen ambiente del vestuario del Barça o eso se percibe desde fuera.

¿Te lo llevabas al Mundial?

Yo, por suerte o por desgracia no no soy el seleccionador. Creo que es uno de los mejores porteros, pero bueno, al final Luis es el seleccionador y ese es su trabajo.

Ahora estás en la Cultural Leonesa, con menos participación de la que te gustaría.

Como deportista quieres jugar, pero sé que Edgar (Badia) está haciendo un gran trabajo. Intento ayudar en el día a día, mantener un buen ambiente y aportar lo que pueda. El objetivo colectivo es salvar la categoría y eso es lo principal. Tengo 22 años y, para un portero, soy joven. Me quedan muchos años para seguir creciendo.

¿Te cerrarías a salir al extranjero?

Ahora mismo estoy centrado al 100% en la Cultural. Primero hay que cumplir el objetivo. Luego, a final de temporada, ya se verá. La afición aquí vive mucho el club. Siempre nos apoyan, en casa y fuera. Eso se valora mucho y queremos devolverlo logrando la permanencia.

Sé que te llevas muy bien con Aleix Garrido y además os enfrentasteis hace poco con el Eibar. ¿Te sorprendió su salida?

Aleix es muy perfil Barça: técnicamente y tácticamente muy bueno, entiende el juego y hace jugar al equipo. Me sorprendió que no llegara al primer equipo, pero la competencia es enorme. Está rindiendo muy bien en el Eibar y me alegro mucho por él.