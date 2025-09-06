HISTORIA SPORT
FC BARCELONA
Arnau Pradas, la joya de La Masia que ya 'conquista' Oriente Próximo
Arnau Pradas, en el Barça desde 2013, decidió empezar una nueva aventura en Emiratos Árabes y su talento no ha tardado en salir a relucir
No fue una decisión nada sencilla la que tuvo que tomar Arnau Pradas al término de la pasada campaña. Tras 12 años en su casa, en La Masia, en el Barça, el extremo apostó por una nueva aventura lejos de Barcelona.
Tras conquistar Copa, Liga y Youth League en una temporada histórica y siendo uno de los destacados a las órdenes de Belletti, el manresano recibió un sinfín de propuestas. Tanto de dentro de las fronteras españolas como del extranjero.
SALIR DE LA ZONA DE CONFORT
Mientras su prioridad era seguir vistiendo la camiseta azulgrana, el club de su vida, veía que pasaban las semanas y nadie movía ficha en can Barça. Llegó una propuesta de renovación, tardía, y que no contemplaba un proyecto ambicioso a nivel deportivo dentro de la estructura barcelonista.
Estudió las opciones y decidió embarcarse hacia una aventura exótica, lejos de su zona de confort. El Al-Wahda de Emiratos árabes apretó mucho y ofreció unas condiciones y una relevancia que convencieron a Arnau y a su entorno. Firmó por el cuadro emiratí el 2 de julio.
En esta nueva vida en Oriente Próximo, Arnau está acompañado por su familia. Sus padres y su hermano viajaron con él a los Emiratos y están compartiendo estos primeros pasos con el chico. A su 19 años, todos eran conscientes de que la adaptación no iba a ser ni rápida ni sencilla.
ACLIMATACIÓN A BUEN RITMO
Pero lo cierto es que todo marcha como la seda. Según ha podido saber SPORT, Pradas, que hasta ahora residía en un hotel de Abu Dhabi, ya está afincado con los suyos en un apartamento. Y haciéndose poco a poco a todo.
Arnau está contento con cómo están yendo las cosas. Ha participado en dos de los tres primeros encuentros oficiales del equipo y el otro día en Copa anotó un golazo espectacular marca de la casa. Diagonal desde la derecha hacia adentro y remate de fuera el área inapelable buscando el palo largo.
Uno de los que más le está ayudando a la aclimatación es el capitán, el sirio Maher Khribin, que es de los veteranos en el vestuario (es su quinta temporada en el Al Wahda) y, lógicamente, se junta también con los de habla hispana (hay tres argentinos).
A tan corta edad y en su primer año profesional, el objetivo de Arnau es ir creciendo dentro del club y asentarse en el equipo, que este curso aspira a todo. El próximo 15 de septiembre arrancan la Champions League asiática ante el Al-Ittihad de Benzema y de su excompañero Unai Hernández.
- Flick tenía razón con Pedri
- Gavi apunta a baja para el Valencia
- Maldini desvela la diferencia entre el Barça y el Real Madrid: 'Es muy superior
- Raphinha acusa a Disneyland París de racismo: 'Os odio
- El tenis tiene un problema con Sinner
- La adjudicación de la obra del Camp Nou ha sido un fracaso
- LaLiga da luz verde al Barça con el Johan Cruyff
- Incógnita total Christensen