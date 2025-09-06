Arnau Pradas, la joya de La Masia que ya 'conquista' Oriente Próximo

No fue una decisión nada sencilla la que tuvo que tomar Arnau Pradas al término de la pasada campaña. Tras 12 años en su casa, en La Masia, en el Barça, el extremo apostó por una nueva aventura lejos de Barcelona.

Tras conquistar Copa, Liga y Youth League en una temporada histórica y siendo uno de los destacados a las órdenes de Belletti, el manresano recibió un sinfín de propuestas. Tanto de dentro de las fronteras españolas como del extranjero.

SALIR DE LA ZONA DE CONFORT

Mientras su prioridad era seguir vistiendo la camiseta azulgrana, el club de su vida, veía que pasaban las semanas y nadie movía ficha en can Barça. Llegó una propuesta de renovación, tardía, y que no contemplaba un proyecto ambicioso a nivel deportivo dentro de la estructura barcelonista.

Arnau Pradas y Hugo Alba, en la Youth League / FCB

Estudió las opciones y decidió embarcarse hacia una aventura exótica, lejos de su zona de confort. El Al-Wahda de Emiratos árabes apretó mucho y ofreció unas condiciones y una relevancia que convencieron a Arnau y a su entorno. Firmó por el cuadro emiratí el 2 de julio.

En esta nueva vida en Oriente Próximo, Arnau está acompañado por su familia. Sus padres y su hermano viajaron con él a los Emiratos y están compartiendo estos primeros pasos con el chico. A su 19 años, todos eran conscientes de que la adaptación no iba a ser ni rápida ni sencilla.

ACLIMATACIÓN A BUEN RITMO

Pero lo cierto es que todo marcha como la seda. Según ha podido saber SPORT, Pradas, que hasta ahora residía en un hotel de Abu Dhabi, ya está afincado con los suyos en un apartamento. Y haciéndose poco a poco a todo.

Arnau está contento con cómo están yendo las cosas. Ha participado en dos de los tres primeros encuentros oficiales del equipo y el otro día en Copa anotó un golazo espectacular marca de la casa. Diagonal desde la derecha hacia adentro y remate de fuera el área inapelable buscando el palo largo.

🎥 Le superbe but d'Arnau Pradas avec Al-Wahda 🇦🇪 ce weekend ! pic.twitter.com/78TcQy0Riw — Espacio Masía (@Espacio_Masia) September 1, 2025

Uno de los que más le está ayudando a la aclimatación es el capitán, el sirio Maher Khribin, que es de los veteranos en el vestuario (es su quinta temporada en el Al Wahda) y, lógicamente, se junta también con los de habla hispana (hay tres argentinos).

A tan corta edad y en su primer año profesional, el objetivo de Arnau es ir creciendo dentro del club y asentarse en el equipo, que este curso aspira a todo. El próximo 15 de septiembre arrancan la Champions League asiática ante el Al-Ittihad de Benzema y de su excompañero Unai Hernández.