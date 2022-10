Arnau Martínez, el lateral que frenó a Vinicius, se formó en La Masia y sigue Luis Enrique

El defensa renovó en enero con el Girona hasta el 2025 con una cláusula de alrededor de 20 millones A pesar de empezar su carrera como central, su explosión ha llegado jugando de carrilero

Justo ahora que el Barça no da con un lateral derecho, uno con pasado en la casa está siendo una de las revelaciones de LaLiga. Hace unos días Arnau Martínez (Premià de Dalt, 19 años) era noticia por ser la gran sorpresa de Luis Enrique en la prelista para el Mundial y, ayer, se ganó su cuota mediática tras frenar a Vinicius en el Bernabéu.

A pesar de tener solo 19 años, está jugando con la madurez de un futbolista hecho. Quedó claro ante el Madrid, jugando de lateral, en un partido de máxima exigencia y ante uno de los jugadores más desequilibrantes de la competición.

Martínez ha participado en nueve partidos de Liga esta temporada y ha marcado dos goles. Su rendimiento ha ido de menos a más, tras un arranque en el que estaba por detrás de Yan Couto, su principal competencia para el lateral derecho.

Su paso por el Barça

Su vínculo con el Barça se remonta a las inferiores, donde estuvo siete temporadas, la última en el infantil B. Tras esta etapa se marchó al Hospitalet, donde jugó dos temporadas, antes de fichar por el Girona, el club que mejor ha sabido aprovechar su talento.

Durante su etapa en La Masia coincidió con Balde, compañero ahora en la sub'21, cada uno protagonista en los dos laterales de la selección. En el Barça creció jugando de central, una posición en la que ya dejó entrever que le gustaba pisar las dos áreas. Esas aventuras ofensivas las está pudiendo explotar más que nunca ahora que está jugando de carrilero.

En el Girona están disfrutando de un futbolista capaz de jugar de lateral, carrilero o central, que disfruta sobre todo cuando tiene libertad para atacar la banda. Crecer con tareas defensivas ha hecho que ahora, cuando le toca medirse contra futbolistas como Vincius, esté preparado.

La decisión del Barça de prescindir de él cuando era un niño fue una de las más difíciles de aceptar. Pero ahora reconoce que seguramente no habría llegado tan pronto a Primera de haber seguido en el club azulgrana.

"Lloré mucho cuando mis padres me dijeron que no continuaría en el Barça, pero me sirvió para darme cuenta de que no todo se termina fuera del Barça. Lo estoy comprobando aquí en el Girona y creo que si hubiera seguido allí quizás ahora no estaría donde estoy", reconoció en una entrevista al 'Diari de Girona'.

El pasado mes de enero renovó hasta 2025 con una cláusula de rescisión que cinco millones que podía llegar a los 20 si el equipo subía a Primera. Este verano su nombre ya se vinculó al Barça y siempre que le preguntan se deja querer. Su sueño siempre fue jugar en el primer equipo.

Arnau Martínez marcó el primer tanto del Girona ante el Betis | LaLiga