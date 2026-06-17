Arnau Comas: "Eric y Cubarsí son los centrales perfectos para el Barça"

Arnau Comas (Cassà de la Selva, 2000) consiguió recientemente el ascenso con el Deportivo de la Coruña. Una hazaña que no se conseguía desde hace ocho años y que la ciudad coruñesa todavía celebra y con razón. El defensa catalán atiende a SPORT justo antes de volver a su tierra natal por vacaciones. En la conversación reconoce que ha cumplido un sueño de pequeño y que espera poder asentarse en Primera División como objetivo a corto plazo. Comas destaca la grandísima temporada de Eric Garcia y nos habla de sus referentes. También repasa algunas anécdotas de sus 12 años en Can Barça y, durante dicho periplo, reconoce que el jugador que más le ha impresionado es Gavi. Su vuelta al Spotify Camp Nou será muy especial para un culé de cuna que ya tiene pensado con quien le haría ilusión cambiar la camiseta al término del partido. Será que es verdad el lema “Barça, Madrid, el Dépor ya está aquí”.

Primera temporada inmejorable con el Dépor, ¿no?

Sí, la verdad es que ha salido todo rodado. El Dépor venía de unos años en los que las cosas no habían ido tan bien. Pero ahora ya sí que hay un proyecto muy sólido e importante. Hemos podido volver muy rápido y la verdad es que estamos muy contentos.

¿Qué se siente al ser partícipe de algo tan importante como el regreso del Dépor a Primera ocho años después?

Mucha gratitud, pero hasta que no pasan los días no acabas de asimilarlo un poco. Una vez subes, estás con las celebraciones: un montón de actos, rúas… y no te da tiempo a pensar. Por el momento ha sido increíble, pero hasta que no pasan los días no lo asimilas con más tranquilidad.

¿Qué tiene de especial A Coruña y la afición del Dépor respecto a otros clubes en los que hayas estado? El corteo frente a Las Palmas fue increíble y la afición lo dio todo en Valladolid pese a la lluvia.

A Coruña es de esas ciudades en las que el fútbol es lo primero de todo y es muy importante. No solo en A Coruña, también en la provincia, en el resto de Galicia e incluso en el extranjero. Hay gente del Dépor por todos lados. Con el ‘Superdepor’ fue un momento histórico en el que mucha gente se sumó a seguir al equipo. Estos últimos años en los que las cosas no han ido tan bien, ya fuera en Segunda B o Primera RFEF, el campo estaba lleno en cada partido y la gente nos ha seguido pasara lo que pasara. Hay una masa social muy fiel y ahora con el ascenso aún más. Al jugar en Primera seguro que habrá más gente.

El once titular del Deportivo en la última jornada de LaLiga Hypermotion / @RCDeportivo

¿Cuán importante ha sido Antonio Hidalgo para que en vuestra segunda temporada en LaLiga Hypermotion hayáis conseguido devolver al Dépor a donde merece?

Ha hecho muy buen trabajo. En el fútbol en general parece que los entrenadores no estén bien vistos. Parece que todo el mundo sea entrenador y que mucha gente pueda opinar. Venimos de un contexto en el que se hicieron 13-14 fichajes, mucha gente nueva y se necesita tiempo para conocerse y saber cómo juega el resto. En menos de un año, nosotros lo hemos conseguido. Al principio nos costó un poco más, pero hemos estado arriba casi toda la temporada. Hemos ido afinando el juego y hemos sacado los puntos que necesitábamos, que al final es lo más importante en Segunda División.

Decías en entrevistas que subir a Primera era un sueño para ti y lo habéis conseguido. ¿Es el mejor momento de la carrera de Arnau Comas?

El mejor no sé si es, pero de los últimos años sí porque los últimos cuatros años tuve lesiones importantes que me sacaron meses de los terrenos de juego y es lo que necesitaba este año: no tener lesiones, tener continuidad. Vine para subir a Primera. Era un proyecto enfocado para subir, aparte de lo que conlleva jugar en el Dépor. Pero sí, de los mejores años seguro que sí. Subir a Primera es una cosa que pasa pocas veces.

Vine al Dépor para subir a Primera Arnau Comas — Jugador del Deportivo de La Coruña

Firmaste por el Dépor hasta 2028. ¿Qué es lo que más ilusión te hace de jugar en Primera y cuáles son esos campos que ansías visitar, teniendo en cuenta tu pasado azulgrana?

Como no hemos parado no me ha dado tiempo a pensar en ello. Primera División ya son palabras mayores. Cuando era pequeño y empezaba, soñaba con llegar a Primera. Ojalá hubiera sido en el Barça, porque he estado muchos años allí, pero hacerlo con el Dépor tras este ascenso para mí es un sueño más y será bonito ir a todos los campos míticos y sobre todo recibir a los equipos que vendrán aquí en Riazor, que tenemos muchas ganas. El Camp Nou será especial, sí.

¿Has pensado en alguien con quién cambiarías la camiseta y te haga ilusión?

Solo por el jugador que es y seguramente por todo lo que va a conseguir, creo que la de Lamine sería una camiseta muy especial. Es el mejor jugador casi ya del momento y tiene un futuro brillante. La de Lamine sería importante. Hay jugadores que he tenido la suerte de jugar con ellos, como Balde o Gavi. Eric o Cubarsí, al ser centrales, también estarían bien.

Llegaste a ser capitán del filial del Barça ¿Cómo recuerdas tu paso por el club en el que estuviste 12 años y cuál fue el momento más especial para ti?

Te diría sobre todo los últimos años porque las cosas ya van más en serio. En juvenil cuando ganamos la Youth League fue un logro para el club y para los jugadores muy importante. Luego también en el Barça B. El último año fui capitán y en el penúltimo con ‘Pimi’ (García Pimienta) hicimos un año muy bonito haciendo playoff, aunque perdimos. También te diría algunos partidos de pretemporada con el primer equipo. Hay bastantes cosas importantes de las que me acuerdo bien.

Conseguir la camiseta de Lamine sería muy especial. Eric o Cubarsí, al ser centrales, también estaría bien Arnau Comas — Jugador del Deportivo de La Coruña

Arnau Comas fue uno de los capitanes del filial azulgrana en la temporada 2021/2022 / David Ramirez

Viendo que han ido subiendo tantos canteranos al primer equipo, ¿no te ha quedado esa espinita?

Sí que siempre está ahí pero es cosa del pasado, no quiero perder el tiempo con cosas que podrían haber sido porque si no no avanzaríamos. Sí que me hubiera encantado debutar en partido oficial. Creo que lo iba a hacer, pero tuve una lesión el último año en el hombro - en los últimos partidos cuando ya se había ganado LaLiga- y no se pudo dar. Al final se dio así. Estuve 12 años, viví cosas muy positivas, cumplí un sueño y me quedo con eso.

Coincidiste con Ansu en el Juvenil. Luego dio el salto al primer equipo, pero las lesiones le han lastrado hasta ahora que ha recuperado un gran nivel. ¿Cómo recuerdas a Ansu en aquel año? ¿Ya le veías que era un jugador diferente?

Coincidí en juvenil, en el último año. Arriba estaban Conrad y él. Eran los dos que más despuntaban del equipo arriba. De Ansu te destacaría que tenía mucho gol. Me sorprendió que subió en poco tiempo al primer equipo y siguió marcando goles. Pasar al primer equipo y seguir marcando no es fácil y él lo hizo. Ansu lo que tiene es mucho gol. Se mueve muy bien y tiene mucha calidad.

Arnau Comas y Ansu Fati, en las categorías inferiores del Barça / David Ramirez

En el Barça Atlètic coincides con jugadores como Gavi, Casadó, Balde o incluso Chadi Riad. ¿Quién te sorprendió más de ellos ya sea por su calidad, liderazgo o competitividad?

Gavi subió con nosotros pero estuvo muy poco, 5 o 6 partidos solo. Luego en pretemporada coincidimos juntos con el primer equipo y Koeman se lo quedó. Te diría Gavi porque tenía 16-17 años y normalmente cuando eres de los pequeños vas con cuidado con esa edad. Pero él iba con todo. Gavi siempre compite, lo da todo y eso le da un plus como jugador. Es un jugador muy perfil Barça. Juega a uno o dos toques muy bien, juega con las dos piernas y entiende a la perfección el estilo de juego. Se le destaca por ser competitivo y agresivo, que da mucho en el fútbol moderno, pero con balón también es un jugador muy técnico. Que de tan joven tuviera ese desparpajo a mí me impresionó. Te diría que es el que más me sorprendió.

Con Balde estuve un año y con Casadó coincidí menos. Era parecido a Gavi, más perfil ‘6’, y algo más defensivo. Balde era muy explosivo y rápido. Destacaba mucho en categorías inferiores y cuando arrancaba era difícil de atrapar por su velocidad. Un lateral con mucho recorrido.

¿Hay alguna anécdota que se pueda explicar y nos puedas compartir?

Recuerdo la época del Covid. Entrenamos con separación entre los jugadores y empezábamos con mascarillas y dejando metros entre nosotros para dar vueltas al campo. En el vestuario hubo cosas normales, un poco de todo. Siempre hay piques, pero que se quedan allí, no van a más. Pasan porque la gente es muy competitiva y quiere ganar.

Gavi iba con todo. Siempre compite, lo da todo y eso le da un plus como jugador. Es el que más me sorprendió Arnau Comas — Jugador del Deportivo de La Coruña

¿Quién sería el entrenador que más te ha marcado?

Te diré unos cuantos. El primero que tuve fue Víctor Font en Alevín. Llevaba muy bien el grupo y la verdad es que fue un buen míster. Más adelante tuve a Marcel Sans, estilo total del Barça y que como persona sabe cómo tratar a los jugadores. Es un entrenador que escucha mucho al jugador. Luego te diría a Quique Álvarez o Fran Artiga, que los tuve de más mayor y me gustaron mucho y me ayudaron. En el filial del Barça tuve a ‘Pimi’, que era y es un entrenador muy bueno, estilo Barça. Con él ganamos la Youth League y con el Barça B hizo temporadas muy buenas metiendo al equipo en playoff. Cada uno tiene su estilo, pero todos ellos con el ADN Barça. La parte táctica y personal lo trabajan muy bien.

Arnau Comas, en un partido ante el Granada en Riazor / CARLOS PARDELLAS

Y yendo al primer equipo, precisamente, tú que eres defensa, ¿qué te parece el nivel que han exhibido Pau Cubarsí siendo tan joven y también Gerard Martín e incluso Eric Garcia? No sé si te identificas con alguno de ellos y si te ha sorprendido el nivel que han mostrado.

De Gerard Martín me sorprendió que se adaptó muy bien y ha hecho una temporada increíble. Me ha gustado mucho esta temporada. Cubarsí con la edad que tiene y lo que ha hecho… poco más te puedo decir. Con balón es de lo mejor que hay, es muy inteligente tácticamente, falla poco y con la edad que tiene eso es muy difícil. Eric me encanta. Es muy polivalente, parecido a Cubarsí. No son muy altos, ni un tipo Saliba (Arsenal), pero para el estilo Barça son los centrales perfectos. A Eric físicamente en los últimos años lo veo muy bien también a las espaldas, muy fuerte. Además, los dos con pocas lesiones. Son ideales. Es muy difícil encontrar perfiles parecidos a ellos fuera del Barça.

Me mencionas a centrales como Saliba del Arsenal. Te quiero preguntar, ¿en quién se fijaba Arnau Comas cuando era pequeño y en quién se fija ahora?

De pequeño siempre era de Piqué y Puyol. Eran del Barça, catalanes y me gustaba seguirlos por su manera de jugar. Eran distintos, pero de cada uno sacaba una cosa diferente. Piqué era muy bueno con balón, era muy limpio, muy fácil de ver y Puyol era al revés. Un tío con mucha garra, mucha fuerza y mucha actitud. Ahora, me gusta ver bastante fútbol. Hay muchos centrales buenos, pero los cuatro que había en la final de la Champions son de lo mejorcito que hay. Marquinhos me gusta mucho, también Saliba y Gabriel, pero sobre todo Gabriel.

Marquinhos me gusta mucho, también Saliba y Gabriel, pero sobre todo Gabriel Arnau Comas — Jugador del Deportivo de La Coruña

Arnau Comas, en el derbi de filiales ante el Espanyol B / VALENTI ENRICH

En el Dépor también hay jugadores muy talentosos en la plantilla, véase Luismi o el propio Yeremay. Pero a ti, ¿quién te ha sorprendido más en los entrenamientos y en el día a día y quién crees que está más preparado para dar ese salto al fútbol de élite?

La mayoría, todos te diría. Si ya están en un equipo como el Dépor es porque algo bueno hacen. Así que me sorprendiera un poco más… a mi me gusta mucho Mario Soriano. Juega de medio y se pone de ‘6’, de ‘8’, de ‘10’, donde él quiera. Es un perfil muy Barça. Es un jugador muy pequeñito, con balón es buenísimo e interpreta muy bien el juego. El año que viene ya lo veréis en Primera, seguro que va a destacar y van a hablar mucho de él. A nosotros nos da mucho, lo entiende todo muy bien, tiene mucha calidad y es muy competitivo. Y arriba Yeremay. Ha jugado con pubalgia medio año casi y aún así ha hecho muy buena temporada, así que imagínate si lo tienes al cien por cien. Es increíble. Yere es un jugador especial. Lo vais a ver en Primera que va a destacar y que hace cosas que pocos hacen. Tenemos jugones como Luismi, Mella. El punta que nos ha ido muy bien es Bil (Nsongo), que viene del Fabril. Es camerunés y físicamente es un animal, ha marcado goles y es muy completo. Muy buen jugador también. En general tenemos una plantilla muy completa.

Yeremay ha jugado con pubalgia medio año casi y aún así ha hecho muy buena temporada, así que imagínate si lo tienes al cien por cien Arnau Comas — Jugador del Deportivo de La Coruña

Por último Arnau, cuál es el sueño que te marcas en tu carrera. No sé si alcanzar Europa con el Dépor es mucho pedir, viendo también las exigencias del presidente.

Yo soy una persona que me gusta tener objetivos pero voy siempre a corto plazo. No me gusta pensar demasiado en el futuro. A corto plazo, me gustaría asentarme en Primera División y ojalá que sea con el Dépor, porque ha sido con el que he llegado hasta aquí, ha salido todo muy bien y estoy muy contento. Es un club que cuando las cosas van rodadas se disfruta muchísimo. Es un club grande, con una gran afición y muchísima historia. Ojalá sea con el Dépor y lo más arriba posible.