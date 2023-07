Arnau Casas, un talento que dice adiós al Barça y se sincera para SPORT

El central forjado con la pulcritud de La Masia se marcha a Noruega y espera que el FC Barcelona "mantenga su estilo, aunque se lleve el fútbol físico" El jugador explica curiosidades: su sentimiento "perico", aunque aprecia mucho y está agradecido al club blaugrana, y cómo se fija en Sergio Ramos

Arnau Casas, 19 años, es uno de los jóvenes más valorados en el fútbol base del Barça en los últimos años. Sin embargo, el club no le ha ofrecido la renovación cuando debía dar el salto al Barça Atlètic y el capitán del Juvenil A se marcha al Sarpsborg 08 de la primera división noruega.

El internacional sub'19 visitó SPORT antes de emprender su nueva aventura y se expresó con sinceridad. El Barça pierde a un central con todos los parámetros de su escuela para incorporar a defensas más físicos. Una apuesta que Arnau respeta y muestra agradecimiento por los años de aprendizaje en el club blaugrana.

¿En Noruega se han fijado en usted por su estilo de juego marcado desde La Masia?

Gracias a estos siete años me he curtido con el estilo Barça. Ellos tenían el interés porque les gusta tener el balón, iniciar desde atrás. El interés viene por ahí.

Arnau Casas visitó la redacción de SPORT antes de marcharsea Noruega | Dani Barbeito

Si llegan ofertas, será porque este estilo no ha pasado de moda...

Es un estilo que al Barça le ha dado mucho y se debe seguir implementando. Se han logrado grandes éxitos, como en la era de Pep. Por mi forma de ver el juego, es bonito jugar así y le gusta a la gente como espectáculo.

"Han buscado otro tipo de jugador y en esto no me meto"

¿Está dolido por su salida?

Al final llevas tantas experiencias y tiempo que a veces duele, pero han buscado otro prototipo de jugador. En esto no me meto. Decidieron no renovarme y he buscado otra vía.

Desde fuera parece raro que el Barça prescinda de talentos como usted, Barberá o Ilias...

Puede ser así pero es respetable. El club hace lo que cree mejor. Este año ha tocado no renovar a muchos jugadores, cada uno buscará su nuevo camino.

Arnau Casas conoció la redacción de SPORT | Dani Barbeito

Parece que ahora se prefiere el músculo al talento en la defensa, ¿esto cuadra con el Barça?

En el fútbol del Barça, un central que inicie el juego desde atrás y que tenga buena salida de balón es destacable. Ahora se lleva más el físico, pero en el Barça siempre se ha buscado este perfil.

"El debut con Xavi fue inolvidable"

¿Un perfil que el FC Barcelona debe mantener?

Sí, porque cuando empiezas bien desde atrás las cosas van bien. Siempre es bueno tener jugadores que traten bien el balón porque el club lo pide .

Debutó con Xavi en un amistoso en Olot y no volvió, ¿qué pasó este último año?

Fue una experiencia bonita. Debuté como titular y con grandes jugadores en la alineación. Fue inolvidable. Después de esto, hice toda la pretemporada con el filial, luego se tomaron decisiones y fui al juvenil. Estuve encantado de poder jugar con mis compañeros. Son decisiones de club y no entro.

Arnau Casas debutó con el primer equipo del Barça en el primer amistoso de esta pasada temporada ante el Olot | JAVI FERRANDIZ

¿Siempre ha sido culé?

No exactamente, de pequeño siempre he sido perico, pero con un gran aprecio al FC Barcelona por todo lo que me ha dado.

"Vimos el caso de Dani Olmo como ejemplo"

¿Se ve volviendo algún día?

En el mundo del fútbol nunca se sabe. Se ha visto en numerosas ocasiones, como con Eric o ahora Oriol Romeu. Nunca debes dejar en la vida una puerta cerrada.

¿El camino de Dani Olmo eligiendo la liga croata para partir es un referente?

Lo vimos como ejemplo. Es una oportunidad para crecer como futbolista y persona, La puedes aprovechar de trampolín para impulsarte para jugar en una gran liga europea.

Arnau Casas, en la formación de la selección española sub'19 | Sefutbol

¿Ésta es su ambición?

Correcto, desde pequeño he querido triunfar en el mundo del fútbol y ser profesional.

¿Se decantó por Noruega para curtirse más físicamente?

La liga es muy física y como jugador deberé buscar alternativas par crecer y disputar todos los partidos.

"Me gusta la garra y ambición de Sergio Ramos"

Es fijo en las inferiores de la selección, ¿se cuece algo grande en España?

El fútbol español es referencia mundial, con jugadores de mucho nivel. Yo estoy muy agradecido porque han contado conmigo desde que era sub’16.

¿Quién es su ídolo?

Siempre ha sido Sergio Ramos. Me gusta su carácter, ambición, juego y garra, me he fijado mucho en él. Aunque sea del Madrid, a quién le gusta el fútbol deja de mirar el club y desea aprender.

Por cierto, compartió la sub’19 con Fresneda, ¿encajaría en el Barça?

Su nivel es muy alto y puede encajar muy bien en el FC Barcelona por su buena salida de balón, contundencia y nivel físico. Lo ha demostrado en Primera División con un nivel excepcional.