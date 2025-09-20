Las armas del Barça para romper el búnker de Bordalás

El Barça de Hansi Flick ya demostró en su primer año que no hay casi ningún rival que se le resista. Los azulgranas superaron y golearon a gigantes europeos como Real Madrid, Atlético o Bayern de Múnich. Sin embargo, en su debe, igual que en otros grandes 'Barcelonas' de la historia reciente, está el reto de superar a bloques bajos bien trabajados. Precisamente este es el escenario que se encontrarán los azulgranas en el partido de este domingo.

En este arranque liguero, el cuadro catalán ya ha tenido que enfrentarse a este tipo de planteamientos ante el Mallorca, que se parapetó en su área en la segunda mitad, y contra el Levante, que decidió optar por la fortaleza defensiva después del 2-2 del Barça. En ambos choques, el conjunto de Flick tuvo muchas complicaciones para superar sendos muros y no anotó hasta los minutos finales.

Para más inri, el técnico alemán no podrá contar este fin de semana con Lamine Yamal, que será baja por sus molestias en la zona del pubis. El extremo de Rocafonda, por su talento, su regate o sus peligrosos centros a la espalda de la defensa es un efectivo fundamental para encontrar soluciones que rompan estos bloques bajos. Así pues, Flick deberá encontrar otras armas para destruir el búnker del Getafe.

El Barça se adapta

El pasado miércoles, en la rueda de prensa previa al debut en Champions, el entrenador germano aseguró que adaptaba su once según el planteamiento y las características del rival. Es por ello que apostó por Araujo, para hacer frente al juego aéreo del Newcastle, y por Fermín o Rashford, claves en el juego vertical por su velocidad y su capacidad para desmarcarse.

De igual modo lo hará contra el Getafe. Como es habitual en los duelos ante el Barcelona, José Bordalás, declarado cruyffista, presentará un plan de partido consistente en una línea de cinco centrales y una defensa en bloque bajo. Además, regalarán el balón al Barça, que estará instalado la mayor parte del encuentro en campo rival.

Las soluciones de Flick

Uno de los aspectos clave en este choque será que los centrales tengan buena salida de balón para filtrar pases en la telaraña del Getafe, de la misma forma que lo hicieron la pareja Eric-Cubarsí ante el Valencia. Además, será esencial que la circulación de balón sea rápida y fluida con la finalidad de mover de un lado a otro a los azulones eintentar descolocarlos para así encontrar espacios y crear ocasiones de gol. Por todo ello, la pareja ideal sería Eric Garcia y Christensen. Ambos fueron suplentes en Newcastle y Cubarsí acabó el partido dolorido, por lo que todo apunta a que descansará.

Flick y Christensen en el partido ante el Rayo. / Manu Fernandez / AP

En la mediapunta, lo más plausible es que Flick opte por Dani Olmo. En los últimos partidos ha venido confiando en Fermín, pero no hay ninguna duda de que el de Terrassa tiene una habilidad y un talento increíble para jugar en espacios reducidos. El catalán es capaz de regatear en el área pequeña y de hacer el pase que nadie ve en el último tercio, así que sus virtudes serán fundamentales para desbaratar el plan de partido de Bordalás. Además, Pedri y Casadó, que apunta al once después de que De Jong jugase los 90 minutos tras regresar de lesión, aportarán su creatividad y su trabajo en la presión y en la recuperación tras perdida.

Dani Olmo y Fermín López, futbolistas del Barça / Dani Barbeito

Por otro lado, a priori, este contexto de partido no parece el más propicio para que Raphinha, Ferran Torres o Rashford puedan lucirse. Todos ellos destacan por su juego en espacios abiertos, algo que no se producirá ante el Getafe. El inglés, cada vez con más confianza, aportará su regate en banda izquierda, pero en la punta lo más probable es que Flick apueste por Lewandowski, puesto que el Barça necesitará de un 'nueve' más posicional y experimentado para cazar todos los balones que puedan llegar al área del conjunto azulón.