Armando de la Morena: "A Lamine Yamal lo conozco desde que tenía 9 años. Si se rodea bien de gente, tiene humildad y le respetan las lesiones, puede ser un futbolista que marque una época"

Cuando un joven futbolista empieza a despuntar desde edades tempranas, suele ser una señal de que existe un talento especial detrás. Es el caso de Lamine, que desde niño comenzó a llamar la atención en las categorías inferiores del Barça.

Su evolución, además, no fue algo puntual. Con el paso de los años, el extremo azulgrana fue desarrollando sus cualidades y aprendiendo nuevos conceptos para ser el jugador que ha llegado a ser ahora. A medida que crecía, Lamine continuó dando pasos adelante hasta convertirse en uno de los grandes talentos surgidos de La Masia. Su progresión constante le permitió pasar de ser una joven promesa a consolidarse en el primer equipo del Barça.

En La Masia pasó por diferentes categorías y tuvo entrenadores como Albert Puig, que lo dirigió en etapas como U-9 y U-13, y Jordi Font, con quien coincidió en el Benjamín A. Todos ellos pudieron comprobar de primera mano la evolución de un futbolista que ya mostraba unas condiciones especiales desde niño.

No era un caso normal

Armando de la Morena, ex entrenador de las categorías inferiores del Atlético de Madrid, conoce bien a Lamine Yamal. Coincidió con él cuando éste tenía apenas 9 años y ya despuntaba en La Masía. Brillaba siendo un niño. Si hay una persona que conoce bien cuándo un jugador crece a nivel futbolístico, es el propio de la Morena. Ha formado a más de 70 jugadores que han terminado en la élite: Koke, Morata, Rodri, Pitarch, los hermanos Hernández (Theo y Lucas, campeones del mundo con Francia)...

A Lamine no lo tuvo como jugador, pero sí estuvo cerca de él y lo vio jugar. También conoce a los entrenadores que tuvo, según nos cuenta en SPORT.

"El alto rendimiento en una estructura de canteras se empieza a ver en juveniles, en sub-17 y sub-18, que es cuando los jugadores empiezan a ver que están cerca. Como es el caso de Lamine Yamal, del 2007, que con 17 ya estaba en la élite y siendo referente de un club tan importante como es el Barça", explica el ex entrenador.

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Lamine Yamal, en el duelo contra el Athletic / Agencias

"Yo a Lamine lo conozco desde que tenía alrededor de 9 años, que fue la primera vez que coincidí con él viéndole en un campo de fútbol, y desde esa edad tenía una serie de condiciones y cualidades que destacaba sobre el resto", continuaba. "Nadie podía imaginar que con 18 años iba a ser campeón del mundo, pero se le ven una serie de condiciones y cualidades que, si se rodea bien de gente, tiene humildad y le respetan las lesiones, puede ser un futbolista que marque una época y llegue a la élite", concluye.