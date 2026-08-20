Armando De la Morena, exentrenador de Rodri Hernández: "A él no había que decirle: ‘Como no te esfuerces en el colegio aquí en el fútbol es complicado’. Tenía claro que aunque quisiera ser futbolista su educación y su formación universitaria iba a seguir"

Rodri Hernández se presentó por primera vez ante la afición del Barça. El pivote es una de las apuestas del club para cobrir el centro del campo de Hansi Flick. Llega como una auténtica estrella, tras proclamarse campeón del mundo y con un objetivo claro: ganarlo todo. El ya exjugador del Manchester City se despidió de su antigua afición, donde ha estado alrededor de 7 años.

El pivote fue nombrado mejor jugador del Mundial. Fue clave en la consecución de la segunda estrella para la selección española, determinante en los partidos importantes. Durante el torneo, Rodri charló en la docuserie de RTVE sobre su historia personal. Para entender el éxito de Rodri, hay que remontarse a sus orígenes.

El centrocampista recuerda su trayectoria, desde sus primeros años hasta convertirse en campeón de Europa y ganar el Balón de Oro. El futbolista explica que durante su infancia tuvo que compaginar el fútbol con los estudios. Una mentalidad que mantuvo durante su etapa en el Villarreal, donde vivió en una residencia mientras continuaba con su formación universitaria. Fue precisamente entonces cuando conoció a Laura Iglesias, su pareja, que ha estado a su lado durante buena parte de su crecimiento profesional.

Un salto de gigante

El salto al Manchester City en 2019 cambió por completo su carrera. Rodri reconoce que trabajar junto a Pep Guardiola transformó su manera de entender el fútbol: "Supone una dimensión diferente, es como si entras en Matrix", explica el centrocampista, que considera que el técnico le ayudó a comprender el juego desde una perspectiva mucho más amplia.

Con el conjunto inglés llegaron los grandes títulos y, en 2023, la ansiada Champions League. Un éxito que aumentó sus opciones de conquistar el Balón de Oro, aunque ese año terminó quinto en las votaciones. Rodri reconoce que entonces llegó a pensar que nunca conseguiría el premio: "Yo quedé quinto y me di cuenta de que eso iba a ser imposible, lo descarté de mi mente", dice.

La situación cambió tras la Eurocopa de 2024. El título conquistado con España colocó al centrocampista entre los grandes favoritos y finalmente terminó llevándose el galardón. Rodri admite que no esperaba conocer su nombre como ganador hasta el último momento: "Fue sorpresa hasta el final". Cuando escuchó su nombre, asegura que se le vinieron a la cabeza los momentos más importantes de su vida y las personas que habían estado junto a él.

Sin embargo, el premio también provocó un intenso debate. El futbolista considera que en España no siempre existe el mismo respaldo hacia los jugadores nacionales que en otros países y admite que le resultó incómodo el ambiente generado alrededor del galardón. "Parece que tuviera que pedir perdón por ganar el Balón de Oro", afirma Rodri, que añade que se trata de un reconocimiento con "mucho caché" y sometido a numerosas presiones.

Un momento complicado

La Eurocopa también dejó una situación límite en la final contra Inglaterra. Rodri tuvo que abandonar el encuentro por problemas físicos y Martín Zubimendi ocupó su lugar. El centrocampista de la Real Sociedad respondió con una actuación sobresaliente y recibió la confianza total de Luis de la Fuente. El seleccionador tenía claro el nivel de su sustituto: "Tenemos al mejor mediocentro del mundo, pero también tenemos al segundo mejor".

Sin embargo, en el Mundial recuperó todas las sensaciones y se coronó como campeón del Mundo, algo que tenía pendiente en su palmarés.

El episodio también repasa las historias de Mikel Oyarzabal, Samu Aghehowa y Aymeric Laporte, tres jugadores que han tenido que superar diferentes dificultades para alcanzar la élite.

Rodrigo fue aclamado en su presentación en el Spotify Camp Nou / Dani Barbeito

Un estudiante ejemplar

Rodri Hernández destacó desde muy joven no solo por sus condiciones para el fútbol, sino también por su nivel en los estudios. Durante su etapa escolar en el colegio Kolbe, en Villanueva de la Cañada, compaginó su formación con los primeros años de su carrera deportiva. Armando De la Morena, uno de sus entrenadores en la cantera del Atlético de Madrid, recuerda que era un alumno especialmente aplicado: "Un periodo en el que aprobaba todo y con notazas", decía sobre el pivote. Su entorno familiar también contribuyó a que mantuviera una vida estable y estructurada, con una clara prioridad por continuar formándose aunque su objetivo fuera convertirse en futbolista profesional.

En 2014, al cumplir 18 años, Rodri comenzó la carrera de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Jaume I de Castellón. Para poder seguir estudiando mientras avanzaba en el fútbol, pasó de la residencia del Villarreal a la de la propia universidad. Su amigo Ximo Miralles cuenta que ambos compartieron aquella etapa de exigencia académica y deportiva: "Compartíamos el estrés de 2º de Bachiller en la residencia (del Villarreal) e hicimos mucha piña. Íbamos juntos al instituto Miralcamp, al lado de la ciudad deportiva, y también se venía muchas veces a nuestra casa y estudiábamos juntos para la selectividad. Hicimos muy buena amistad", afirma. La universidad no quedó en segundo plano pese a su progresión como jugador.

Incluso cuando ya estaba plenamente integrado en el fútbol profesional, Rodri siguió viajando para presentarse a los exámenes de la UJI. Ximo Miralles recuerda que, mientras ya jugaba en Inglaterra, mantenía el compromiso con su carrera y se desplazaba desde Manchester o Valencia para examinarse presencialmente: "Oye, que estoy en Valencia, que tengo mañana examen en la UJI", contaba Rodri. Ese esfuerzo refleja una forma de entender su carrera en la que el fútbol y la educación podían avanzar simultáneamente, sin renunciar a ninguna de las dos facetas.

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Su dedicación académica encajaba además con una personalidad muy analítica. Quienes lo conocieron durante su formación dicen que era un jugador que preguntaba, escuchaba y buscaba mejorar constantemente. Esa mentalidad se trasladó también a los estudios: no se conformaba con cumplir, sino que trataba de prepararse al máximo. Su etapa universitaria terminó convirtiéndose en una parte importante de su identidad, hasta el punto de que sus amigos y entrenadores recuerdan que durante años sus grandes prioridades fueron precisamente el fútbol y la formación.