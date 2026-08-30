Armando de la Morena, exentrenador de Rodri, tras su debut: "Tiene el gen de La Masia; Guardiola le enseñó mucho"

Rodri ha cumplido uno de sus sueños: jugar en el mismo equipo en el que brillaba Sergio Busquets. El de Badía siempre ha sido uno de sus grandes referentes. Rodri se presentó ante más de 59.000 personas en el Spotify Camp Nou. Fue un debut especial (hace unos meses impensable), ante el Athletic Club, y fue recibido como merece un jugador de su calibre, con una atronadora ovación.

El pivote, que llegaba procedente del Manchester City, rechazó la propuesta del Real Madrid por diferencias contractuales. También por el resultado de las elecciones. Todos los caminos se juntaron para que Rodri terminase debutando en el Camp Nou. Además, le viene como anillo al dedo, o eso cuenta su exentrenador, que lo tuvo durante las categorías inferiores del Atlético de Madrid, Armando de la Morena, cuando Rodri, con 17 años, ya empezaba a despuntar.

"Cuando entrenó con él a los 17 años, nadie podía imaginar dónde ha llegado", dice Armando para SPORT. "Sí apuntaba maneras para ser futbolista profesional, pero todo lo que ha crecido, todo lo que ha conseguido, también el respeto tanto dentro como fuera del campo con la gente del fútbol, es muy difícil de lograr y solamente lo puede lograr gente privilegiada, y un conjunto de factores solo pueden hacer el futbolista que es", continuaba.

Debut de Rodri, con 18 años. / Atlético de Madrid

El círculo de Rodri y su mentalidad

Rodri es campeón del mundo y Balón de Oro. Pocos jugadores pueden presumir de tener este historial en su currículum. Pero todo éxito tiene un secreto detrás. El de Rodri: la cabeza y su entorno.

"Desde muy joven, su familia y sus padres, toda la gente que le rodea, como su representante Pablo, que le ha llevado toda la carrera deportiva, ha ido dando pasos acertados, con los pies en el suelo, perfil humilde, con la forma de ser que le hace cada vez más grande, y es por eso que ha conseguido todo lo que está logrando", explicaba Armando de la Morena.

"Tenía una vida súper ordenada. Era un gran estudiante, con muy buenas notas, en la universidad, facultad… Nunca ha dejado de estudiar en su periplo formativo. Y luego, aparte, como persona era un chico 10, muy buena gente, compañero, respetuoso con todo y con muchas ganas de aprender. Le decías dos conceptos y los había aprendido súper rápido. Era de esos chicos que tenían hambre y tenían las ganas de ser futbolista", contaba para SPORT.

¿Encaja junto a Pedri?

Una de las cuestiones que más se han planteado muchos analistas es si Rodri encajará en el once del Barça. El conjunto azulgrana dispone de múltiples centrocampistas, con un estilo marcado. Bernal, de Jong (ahora lesionado), Pedri y Gavi... pero Rodri llega para aportar calidad y enseñar a los más jóvenes. En la selección española, ya hemos visto cómo se asocian entre ellos.

"Por supuesto, estamos hablando del mejor jugador del mundo en su posición. No solo para el Barça, sino para cualquier equipo del planeta estarían encantados de tenerlo. Seguro que se acopla perfectamente, junto a Pedri o los magníficos jugadores del Barça, y hará al Barça más fuerte", explicaba el exentrenador.

Rodri debutó con el Barça ante el Athletic / Valentí Enrich

Y viniendo de aprender de Pep Guardiola, al Barça eso le irá muy bien. "Tiene ese gen de La Masia, de los grandes jugadores que salen allí de la cantera. Tuvo la suerte de estar muchos años con Guardiola, de poder formarse, aprendió y evolucionó en su carrera el hecho de estar con él, y le irá muy bien eso con el Barça", decía.

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"Era más posicional de lo que últimamente le hemos estado viendo. Tenía esa movilidad que hay que tener en el centro del campo para poder ser partícipe de la pelota, siempre tenía el balón, nunca se escondía, y un jugador como él para el FC Barcelona va a ser muy bueno", contaba para SPORT de la Morena.