Armando de la Morena, ex entrenador de Rodri: "Nadie podía imaginar a los 17 años todo lo que Rodri ha llegado a conseguir"

Armando de la Morena (1977) recuerda con orgullo el debut de Rodri, a quien entrenó cuando el nuevo pivote del Barça apenas tenía 17 años y comenzaba a despuntar en el Atlético de Madrid. Ya entonces veía en él a un futbolista especial, aunque nadie podía imaginar que acabaría conquistando el Balón de Oro y siendo campeón del mundo. Durante años, Armando ha trabajado en la formación de jóvenes talentos del Atleti, por cuyas manos han pasado jugadores como Morata, Lucas Hernández, Theo, ‘Roro’ Riquelme o Koke. Tras sus experiencias en China, Argentina, junto al ‘Mono’ Burgos, y su etapa más reciente en el Rayo Majadahonda, atiende a SPORT para repasar cómo se forma un talento desde la cantera.

Pregunta: Actualmente te encuentras sin equipo, ¿qué proyecto tienes?

Respuesta: Estamos trabajando en una Academia de alto rendimiento de futbolistas, dentro de la estructura del Rayo Vallecano, en su Ciudad Deportiva, y la verdad es que estamos muy contentos. Llevamos ahí un tiempo, esperando también a que salga una oportunidad en un club profesional.

P: Estuviste 17 años en la cantera del Atlético de Madrid, una etapa muy larga donde seguro que te dio tiempo a entrenar a auténticas estrellas.

R: Sí, dentro del Atlético de Madrid tuve la suerte de entrenar a Rodri, Koke, Morata, Theo y Lucas Hernández, a ‘Roro’ Riquelme. Después, con la academia nuestra, de la que soy el CEO, tuve la suerte de entrenar a Miguel Gutiérrez, que lo tuvisteis en el Girona, a Alejandro Iturbe (Elche), David Gil (Cádiz), Thiago Pitarch (Real Madrid)… que ha estado muchos años viniendo a nuestra academia, y Jorge Domínguez (Atleti), el jugador más joven de la Liga. Estuvo muchos años con nosotros.

¿Cuál es tu papel en estas categorías, que todavía son pequeños y ven la puerta del primer equipo a la vuelta de la esquina?

El alto rendimiento en una estructura de canteras se empieza a ver en juveniles, en sub-17 y sub-18, que es cuando los jugadores empiezan a ver que están cerca. Como es el caso de Lamine Yamal, del 2007, que con 17 ya estaba en la élite y siendo referente de un club tan importante como es el Barça.

Ahora que lo comentas, ¿qué es para ti que un jugador tan joven explote como Lamine y su evolución para llegar al nivel de ahora?

Yo a Lamine lo conozco desde que tenía alrededor de 9 años, que fue la primera vez que coincidí con él viéndole en un campo de fútbol, y desde esa edad tenía una serie de condiciones y cualidades que destacaba sobre el resto. Nadie podía imaginar que con 18 años iba a ser campeón del mundo, pero se le ven una serie de condiciones y cualidades que, si se rodea bien de gente, tiene humildad y le respetan las lesiones, puede ser un futbolista que marque una época y llegue a la élite.

Lamine Yamal, en un partido con el Infantil B en la Ciudad Deportiva / DAVID RAMIREZ

"Conozco desde que tenía 9 años y desde esa edad tenía una serie de condiciones y cualidades que destacaba sobre el resto" Armando de la Morena — Ex entrenador del fútbol base del Atlético de Madrid

¿Cómo fue tu cambio de pasar del fútbol base a Primera Federación, al Baleares o irte a Argentina y China a entrenar? Muchos cambios.

Estaba en el Atlético de Madrid, llevaba 17 años, tuve la suerte de tener récord del Atleti en la Youth League, había pasado por todas las categorías, de alevín a juvenil sub-19 División de Honor, pero dentro de la estructura del Atlético de Madrid, con todos los grandes entrenadores que hay y sin haber seguido una trayectoria de futbolista profesional.

Me salió la oportunidad de fichar por el Atlético de Baleares, que estaba en la antigua 2.ª B, con ganas y mucha ilusión para subir a Segunda División, allí fuimos. Tuve la suerte en el Atlético de Madrid de ser el primer entrenador indefinido en la historia del club, que para mí fue una cosa muy bonita, pero también entendí que podía progresar en el mundo del fútbol y aprovechar la oportunidad que se me presentaba. Tanto allí como en el Guangzhou o el Newell’s, en la Primera argentina, o volver al Rayo Majadahonda, que es la última experiencia que he tenido.

¿En qué diferenciarías el fútbol base español con el del extranjero?

Por ejemplo, en China, los jugadores asiáticos son bastante diferentes, por cultura, por la manera de ver el trabajo colectivo, cómo sentimos el fútbol, es totalmente diferente, no tiene nada que ver con un futbolista español o latino. En Argentina, bastante similar, los ritmos son diferentes, se juega más pausado y con calma, pero se asemeja bastante.

Regresando a la etapa del Atlético de Madrid. ¿Cómo fue entrenar al ex delantero de la selección española, que fue capitán y un referente en el Atlético de Madrid? Cuando estabas con él, ¿qué te contaba, cuál era su sueño?

Cuando se estaba formando, en esas edades, en cadete, todavía era un adolescente y coincide con Borja Bastón (ex del Eibar y del Atleti, entre otros). Ellos coincidieron, eran delanteros y los dos podían tener una trayectoria parecida. En este caso, Morata ha sido el que más ha llegado, también el tema de las lesiones es importante, y Morata ha tenido una carrera top.

Armando de la Morena, durante un partido del Rayo Majadahonda / CFRM

A esa edad, Morata tenía lo que contaba Luis de la Fuente o Luis Enrique, de ese liderazgo y mentalidad. De pequeño mostraba ese carácter.

Álvaro, cuando estaba en el Atlético de Madrid, con 15 años, estaba más escondido, pero sí que es cierto que se detecta un talento grandísimo de cara a gol, porque luego, a nivel profesional, sí ha metido muchos goles. En edades de cadete era impresionante, marcó cerca de 40 goles en una temporada y destacando muchísimo. Fue convocado con la sub-16 y llamando la atención de otros clubes. Se le ve que puede llegar, pero no hasta donde ha llegado.

"Estuve con el 'Mono' Burgos en Argentina. Pero en China, los jugadores son bastante diferentes, por cultura, por la manera de ver el trabajo colectivo, cómo sentimos el fútbol, es totalmente diferente, no tiene nada que ver con un futbolista español o latino" Armando de la Morena

También a Koke, debe ser un orgullo.

Una leyenda, el jugador con más partidos del Atleti, el jugador con más títulos que va a acabar teniendo en el Atleti, el que más Mundiales va a jugar con la selección, un ejemplo para cualquier promesa o adolescente, es el espejo donde mirarse, tanto dentro como fuera del campo.

Otro jugador que pasó por tus manos es Rodri, el nuevo fichaje del Barça. Ha tenido una carrera increíble.

Cuando entrenó con él a los 17 años, nadie podía imaginar dónde ha llegado. Sí apuntaba maneras para ser futbolista profesional, pero todo lo que ha crecido, todo lo que ha conseguido, también el respeto tanto dentro como fuera del campo con la gente del fútbol, es muy difícil de lograr y solamente lo puede lograr gente privilegiada, y un conjunto de factores solo pueden hacer el futbolista que es.

Contabas que es un jugador ‘superdotado’ y muy bien asesorado.

Sí. La verdad es que él, desde muy joven, su familia y sus padres, toda la gente que le rodea, como su representante Pablo, que le ha llevado toda la carrera deportiva, ha ido dando pasos acertados, con los pies en el suelo, perfil humilde, con la forma de ser que le hace cada vez más grande, y es por eso que ha conseguido todo lo que está logrando.

Rodri debutó con el Barça en la victoria ante el Athletic. / Valentí ENRICH / Sport

¿Crees que puede encajar en la idea de Flick? Hay gente que decía que estaba Frenkie, Bernal… pero el fichaje de Rodri, ¿le irá bien al Barça o cómo se desarrollará al lado de Pedri o complementando con Bernal?

Por supuesto, estamos hablando del mejor jugador del mundo en su posición. No solo para el Barça, sino para cualquier equipo del planeta estarían encantados de tenerlo. Seguro que se acopla perfectamente, junto a Pedri o los magníficos jugadores del Barça, y hará al Barça más fuerte.

Y viniendo de aprender de Pep Guardiola, al Barça eso le irá muy bien.

Claro, tiene ese gen de La Masia, de los grandes jugadores que salen allí de la cantera. Tuvo la suerte de estar muchos años con Guardiola, de poder formarse, aprendió y evolucionó en su carrera el hecho de estar con él, y le irá muy bien eso con el Barça.

Y claro, cuando tú lo entrenaste, ¿cómo era Rodri a nivel de personalidad y a nivel mental?

Sí, sí. Principalmente, tenía una vida súper ordenada. Era un gran estudiante, con muy buenas notas, en la universidad, facultad… Nunca ha dejado de estudiar en su periplo formativo. Y luego, aparte, como persona era un chico 10, muy buena gente, compañero, respetuoso con todo y con muchas ganas de aprender. Le decías dos conceptos y los había aprendido súper rápido. Era de esos chicos que tenían hambre y tenían las ganas de ser futbolista.

Debut de Rodri, con 18 años. / Atlético de Madrid

"Rodri ha ido dando pasos acertados, con los pies en el suelo, perfil humilde, con la forma de ser que le hace cada vez más grande, y es por eso que ha conseguido todo lo que está logrando" Armando de la Morena

Cuando tenías a Rodri, ¿siempre lo ponías de pivote o podía desenvolverse en otras posiciones?

Era más posicional de lo que últimamente le hemos estado viendo. A lo mejor no tenía esa movilidad que ahora tiene, ni sobre todo esa llegada en los últimos metros. Sí que equilibraba, la toma de decisiones era muy buena a esa edad, anticipaba, daba pases de gol desde tres cuartos. Era un jugador diferente. Rápidamente, antes de que le llegara el balón, ya sabía exactamente dónde tenía que jugar, dónde se colocaba, ocupaba muy bien los espacios, tenía esa movilidad que hay que tener en el centro del campo para poder ser partícipe de la pelota, siempre tenía el balón, nunca se escondía, y un jugador como él para el FC Barcelona va a ser muy bueno.

¿Te contaba que quería jugar en el Barça o que se asemejaba a Busquets?

Él, como buen dominador del balón, con una gran técnica, siendo valiente para asumir responsabilidades en momentos difíciles, todo lo que eran equipos que tuvieran ese control de juego, ese dominio del balón, de ser ganadores y ser principales en el juego, le llamaban la atención. Alguna vez lo hemos hablado, en cualquiera de esos equipos, como es en España, encaja perfectamente.

Respecto al Atlético de Madrid actual, ¿hay algún jugador que creas que tenga una proyección muy prometedora o te gustaría que llegase?

El último que ha salido, que ya lo empieza a conocer la gente, lástima la lesión, Pablo Barrios. Si no se hubiera lesionado, hubiera sido uno de los elegidos por Luis de la Fuente para ir al Mundial.

En edades tempranas, ahora ha debutado Jorge Domínguez (contra el Málaga en la primera jornada), que he tenido la suerte de poderlo entrenar en la academia. Lo conocemos desde pequeño. Verlo debutar, aunque fuera de lateral, que no es su posición principal, es un orgullo.

¿Cómo ves la relación actual entre Atleti y Barça, porque es algo inusual, quizá condicionado por el tema Julián?

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