El arma ofensiva de Gabriel Jesus que convenció a Deco y Flick

Gabriel Jesus era una oportunidad de mercado y Deco, siempre con el aval de Flick, la aprovechó al margen de la ‘operación Julián Álvarez’, que ha quedado aplazada, como ocurrió en su día con el fichaje de Philippe Coutinho, que se ejecutó seis meses más tarde de lo previsto, en enero de 2018.

La etapa de Gabriel Jesus en el Arsenal había llegado a su fin. A lo largo de una década, el ex del Palmeiras ha tenido el privilegio de ser dirigido por Pep Guardiola y Mikel Arteta, con quienes ha disfrutado del solfeo blaugrana adaptado a la cultura de la Premier. Las lesiones han menguado su protagonismo en los últimos cursos; sin embargo, está física y mentalmente preparado para encarar el mayor reto de su vida deportiva: triunfar en el Barça, un club con una trascendencia con la que ni el City ni el Arsenal pueden rivalizar.

Un '9' completísimo

Gabriel Jesus es un jugadorazo. “El mejor delantero defendiendo”, como le definió Pep Guardiola. Un elogio de una cualidad táctica brutal, de la que ahora Hansi Flick, otro amante de la presión alta, sacará el máximo rédito y que, en algunas ocasiones, no se supo interpretar bien en Brasil.

El ‘9’ paulista marca las diferencias sin balón, lo que es indispensable en el fútbol moderno, pero también con él en los pies. Y hay una estadística, poco conocida por el gran público, que explicita hasta qué punto es determinante el nuevo delantero centro del Barça.

Gabriel Jesus posa con la camiseta del FC Barcelona en su presentación / Gorka Urresola/SPORT

En las últimas diez temporadas, contabilizando desde la 2016/17, es el quinto jugador de la Premier League con mejor relación entre tiempo de juego disputado y contribución ofensiva. Cada 112 minutos ha participado de forma directa, ya sea marcando o dando una asistencia, en la consecución de un gol. Es un dato demoledor.

Quien encabeza esta estadística es Haaland, con 77 minutos; le sigue Salah, que dejó el Liverpool el 30 de junio, con 91 minutos; el ahora delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, con 103; y De Bruyne, compañero de Gabriel Jesus en el City y ahora jugador del Nápoles, con 110.

El nuevo culer está por delante en eficiencia de Son (122 minutos), Mané (124 minutos), Bruno Fernandes (139 minutos), Ollie Watkins (141 minutos) y el exblaugrana Marcus Rashford (155 minutos), que completan el top 10.

Estos buenos registros son consecuencia directa de cómo el internacional canarinho entiende el fútbol. Ya lo dijo Pep Guardiola, que ha sido el técnico más influyente en su carrera: “Es una persona increíble. Si es necesario, juega solo diez minutos y no importa la posición, si es por el medio, en la derecha o la izquierda, porque siempre está listo para hacer lo que es necesario para el equipo en aquel momento”.

Joan Laporta con Gabriel Jesus, el nuevo delantero del Barça / FCB

Espíritu competitivo y ganador

Es con esta filosofía que, en el último curso en el Arsenal, en el que salía de una operación del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, supo aprovechar cada segundo que le concedió Arteta: seis goles y dos asistencias en 988 minutos entre todas las competiciones (una media de participación goleadora cada 123 minutos).

Con profesionalidad, dedicación, sabiendo que tiene interiorizado el ‘juego Barça’, el brasileño afrontará la etapa más ilusionante de toda su carrera. Flick y Deco saben que lo dará todo, al principio, cuando vaya cogiendo el ritmo de competición y, luego, al alcanzar la velocidad de crucero que exige este Barça total que va a por todo esta temporada.