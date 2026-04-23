FC BARCELONA
Ariedo Braida 'bendice' a Bastoni: "Será un gran fichaje para el Barça"
El italiano Ariedo Braida, que fue miembro de la comisión técnica del FC Barcelona entre 2015 y 2019, también se pronunció sobre la continuidad de Hansi Flick: "Será buena para ambas partes para continuar con los éxitos"
La experiencia de Ariedo Braida, de 80 años, siempre debe ser tenida en cuenta. No en vano fue el director general del Milan desde 1986 hasta 2013 y en el FC Barcelona ocupó el cargo de responsable de fútbol internacional entre 2015 y 2019. El italiano habló para el medio árabe Eram News y dio su opinión sobre la posibilidad de que el central Alessandro Bastoni fiche por el club azulgrana. Pese a que juega en el gran rival de los 'rossoneri', el Inter de Milán, Braida 'bendijo' esta incorporación.
"Me resulta difícil hablar, después de haber trabajado muchos años en el Milan, sobre un jugador del Inter de Milán, pero en mi opinión es un gran jugador y uno de los pilares de la selección italiana", explicó Ariedo Braida sobre el central.
A juicio del veterano dirigente transalpino, Bastoni encajaría muy bien en un club de las características del Barça y está seguro de que Bastoni, de 27 años, conseguirá triunfar en el club azulgrana si finalmente acaba fichando. "El Barcelona es un gran club, y creo que Bastoni será un buen fichaje y logrará el éxito con ellos", explicó Braida.
Espera la continuidad de Flick
Arido Braida mantiene una gran relación personal con Joan Laporta y además de 'dar el visto bueno' según su conocimiento del fútbol italiano al fichaje de Bastoni, se refirió a otro de los temas que están encima de la mesa de la actualidad azulgrana, el de la renovación de Hansi Flick. Al italiano le gustaría que así ocurriera y que se mantuviera esta sociedad los próximos años.
"Laporta es amigo personal mío, y Flick es un gran entrenador, y creo que la renovación será buena para ambas partes para continuar con los éxitos", fue la declaración de Ariedo Braida sobre la continuidad del técnico alemán al frente del banquillo del FC Barcelona.
Una renovación que tiene muchos visos de que concretarse a tenor de las palabras de Hansi Flick en la rueda de prensa previa al enfrentamiento entre Barça y Celta, con victoria por 1-0 de los azulgranas. Hansi no habló directamente de la renovación, y mucho menos de las negociaciones, porque está enfocado plenamente en conquistar el título de Liga y ya habrá tiempo para ello, pero sus palabras no dejaron lugar a las dudas.
Porque Flick aseguró que tiene dos ilusiones: ganar la Champions League con el FC Barcelona y estrenar el Spotify Camp Nou cuando esté totalmente terminado y al máximo de su capacidad. Dos objetivos que llevan al proyecto común de que Hansi Flick siga en el banquillo azulgrana por más tiempo que el que tiene estipulado, que recordemos que es 2027. En su primer año conquistó el triplete nacional y en el segundo, además de la Supercopa de España, ya en el bolsillo, tiene LaLiga cada vez más cerca, con 9 puntos de ventaja sobre el Real Madrid a falta de 18 por jugar. La Champions League de azulgrana es la gran asignatura pendiente.
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